Đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ tự hào mà còn đầy trách nhiệm

Nhàn cho hay, đây là một cột mốc đặc biệt để nhìn lại hành trình trưởng thành và cống hiến của bản thân. Từ những ngày đầu là sinh viên sôi nổi với các hoạt động tình nguyện cho đến khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Nhàn hiểu rằng đứng trong hàng ngũ Đảng viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của bản thân.

Trực tiếp làm công tác phát triển Đảng và điều hành Chi bộ giúp Nhàn thấu hiểu giá trị của sự gắn kết giữa các thế hệ và sức mạnh của một tập thể đoàn kết. “Với tôi, trung thành với lý tưởng của Đảng chính là nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ và không ngừng phụng sự cộng đồng”, Nhàn nói.

Phạm Thị Thanh Nhàn – Bí thư Chi bộ Sinh viên Y khoa (Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng﻿).

Nữ sinh Y khoa bày tỏ vô cùng tự hào khi được kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời ý thức bản thân phải phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành một tấm gương sáng.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ tiên phong trong học tập, nỗ lực đạt kết quả chuyên môn cao nhất. Bên cạnh việc tu dưỡng đạo đức và cầu thị lắng nghe góp ý từ các đồng chí, tôi sẽ chủ động bảo vệ uy tín của Đảng trên không gian mạng. Đồng thời tích cực nghiên cứu đổi mới sinh hoạt Chi bộ sao cho hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, tôi cũng tiếp tục gắn bó với các hoạt động Đoàn - Hội để sâu sát và hỗ trợ sinh viên thiết thực hơn, cũng như bước tiếp trên hành trình tình nguyện mà bản thân luôn ấp ủ. Tôi tin rằng sự tiến bộ của mỗi cá nhân chính là đóng góp bền vững nhất vào sức mạnh chung của Chi bộ và Nhà trường”, Nhàn nhìn nhận.

Nhàn là nữ sinh đạt nhiều thành tích, danh hiệu tiêu biểu như: Sinh viên 5 tốt cấp trường; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2 năm liền; có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Bí thư Chi bộ Sinh viên Y khoa cũng trực tiếp hướng dẫn, theo dõi và hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 5 đồng chí, bồi dưỡng 12 quần chúng ưu tú. Xử lý chính xác hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 19 đồng chí và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 7 đảng viên tốt nghiệp, đảm bảo tiếp nhận 100% đúng quy định. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo...