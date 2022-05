Dùng tiền âm phủ để nhờ chuyển khoản

TPO - Hai thanh niên 17 tuổi ở Hà Tĩnh không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy "bốc đầu" trước trụ sở công an huyện vừa bị phạt 8 triệu đồng.

TPO - Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988, trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

TPO - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Thường Xuân vừa triệt phá đường dây mua bán cá thể hổ để nấu cao bán kiếm lời.

Lê Thanh Nhị Nguyên, bị can thứ 6 trong vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai” tại Long An, từng xuất hiện ở 2 phiên tòa hình sự với tư cách là bị hại, liên quan hành tung bí ẩn của Võ Thị Diễm My.