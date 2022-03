Dứa rớt giá chỉ còn 3.000 đồng/quả; iPhone 11 cũ giá dưới 9 triệu đồng

TPO - Từ ngày 30/3 đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền nước ta.