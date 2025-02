Đưa mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả

TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cùng cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và công an địa phương.

Hội nghị được chủ trì bởi Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy Công an nhân dân, Đảng uỷ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an tổng kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, xây dựng Đề án “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, tiếp tục giảm cấp trung gian, không tổ chức Công an cấp huyện; đồng thời chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ, ngành ngoài về lực lượng Công an nhân dân.

Đề án đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phê duyệt, Bộ Công an được giao nhiệm vụ tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ, ngành, nhằm khắc phục tình trạng phân tán và thiếu liên thông trong công tác. Các công tác bảo đảm triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Hội nghị được tổ chức để quán triệt, thống nhất nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt về nội dung, bước đi, cách làm, những vấn đề cần lưu ý; mục tiêu cao nhất sau Hội nghị đó là “tạo thống nhất cao về nhận thức, với bước đi bài bản, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện đúng chế độ, chính sách, tạo ra bộ máy có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao”, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế; điều chỉnh phân công, phân cấp; đầu tư, trang bị cho lực lượng Công an địa phương.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi trong việc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn... trên các mặt công tác công an theo mô hình tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới về Bộ Công an.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các lãnh đạo chỉ huy đã đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay, đặc biệt là điều chỉnh phân công, phân cấp, và tiếp nhận các nhiệm vụ mới về lực lượng công an, bảo đảm không gián đoạn công việc và chất lượng công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý các đơn vị cần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, và giải quyết chế độ chính sách hợp lý để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai mô hình mới. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với trách nhiệm cao nhất, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai mô hình tổ chức mới một cách nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần vào việc kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.