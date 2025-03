Dữ liệu là tài sản chung của đất nước, tại sao 'cua cậy càng, cá cậy vây'?

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư, hiện các nền tảng số, dữ liệu số chưa được chuẩn hoá, làm sạch, còn phân tán, chưa đảm bảo tính kết nối và chia sẻ, vẫn còn nặng tính "mạnh ai nấy được, mạnh ai nấy làm". Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh dữ liệu là tài sản chung của đất nước, của quốc gia, tại sao lại "cua cậy càng, cá cậy vây, ông nào làm được thì dùng, mỗi ông đi một ngõ, mỗi ông một hàng rào, như thế rất tốn kém".

Sáng 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ rất trách nhiệm, đạt được những kết quả nhất định. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, "chuyển đổi số là việc phải làm, vì không còn cách nào khác". Nếu các cơ quan đảng mà không nắm được về chuyển đổi số, không làm, không thực hiện chuyển đổi số thì "rất gay go".

Thường trực Ban Bí thư nêu, các công việc "hết sức nặng nề, ngổn ngang", nhưng nếu biết phối hợp, sắp xếp khoa học thì sẽ "đi rất nhanh", bởi vấn đề chuyển đổi số nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và quan trọng là có nguồn lực về tài chính.

Nhấn mạnh, dù đạt được những kết quả nhất định, đã có "thay đổi", nhưng theo Thường trực Ban Bí thư vẫn còn một số hạn chế phải khắc phục. Đầu tiên là việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về chuyển đổi số còn hạn chế. Nhiều nơi, người đứng đầu cấp uỷ cơ quan chưa quan tâm, chưa coi trọng, chưa sử dụng các thiết bị điện tử, các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành và xử lý công việc.

"Công việc này mà người đứng đầu không đứng ra làm, không kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo và không gương mẫu trong thực hiện thì không ai làm, bởi bộ máy phía dưới thích hành chính giấy tờ", Thường trực Ban Bí thư phân tích và cho rằng trách nhiệm của người đứng đầu trong vấn đề này là rất lớn.

Nêu rõ đến nay mới đạt được một số nhiệm vụ theo yêu cầu tiến độ của quý I/2025, Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn cho rằng "tiến độ còn chậm", đặc biệt là liên quan đến nhiệm vụ rà soát, ban hành quy trình nghiệp vụ của các cơ quan để đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số; chưa kịp thời tham mưu, hoàn thiện thể chế ban hành các quy định; công tác cải cách hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hoá thông tin, dữ liệu chưa được quan tâm.

"Còn thói quen làm việc theo truyền thống, giấy tờ rất nhiều. Tôi đi hội nghị cũng một tập dày giấy tờ. Tôi nói rằng, thế này thì bao nhiêu tiền của để in ra", Thường trực Ban Bí thư nói, yêu cầu khắc phục vấn đề này để giảm chi phí văn phòng phẩm, giấy tờ.

Một hạn chế nữa, theo Thường trực Ban Bí thư là về hạ tầng, trang thiết bị đầu cuối chưa được đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Các nền tảng số, dữ liệu số chưa được chuẩn hoá, làm sạch, còn phân tán, chưa đảm bảo tính kết nối và chia sẻ, vẫn còn nặng tính "mạnh ai nấy được, mạnh ai nấy làm". Theo Thường trực Ban Bí thư, dữ liệu là tài sản chung của đất nước, của quốc gia, tại sao lại "cua cậy càng, cá cậy vây, ông nào làm được thì dùng, mỗi ông đi một ngõ, mỗi ông một hàng rào, như thế rất tốn kém".

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý vấn đề việc triển khai các phần mềm dùng chung trong các cơ quan Đảng còn chậm tiến độ; việc phối hợp quá trình triển khai giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Việc này không đồng bộ không được, bởi Trung ương làm mà xã không làm thì không làm được. Ban Tổ chức làm mà Uỷ ban Kiểm tra không làm thì cũng không thể dùng chung được. Cho nên, phải làm đồng bộ, kịp thời.

Một vấn đề khác, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, trong các ban Đảng, vấn đề sử dụng ứng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ... liên quan thiết bị điện tử, phần mềm phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn rất hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo Thường trực Ban Bí thư cần thống nhất phạm vi triển khai đề án có điều chỉnh đồng bộ với phương án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã theo tinh thần Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Như vậy, các đầu mối sẽ gọn đi nhiều, tiết kiệm được chi phí và triển khai nhanh hơn.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc khẩn trương hoàn thiện thể chế, quy định cập nhật kiến thức chuyển đổi số thống nhất trong các cơ quan Đảng; cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong công tác Đảng.

"Vấn đề này đề nghị các đồng chí ở các ban Đảng phải thực hiện rất nhanh. Mà do mình thôi, do người đứng đầu hết. Chúng ta phải triển khai thực hiện, phải xây dựng hoàn thiện hạ tầng nền tảng số, đặc biệt là trung tâm dữ liệu các cơ quan Đảng, dữ liệu của Đảng; số hoá, làm sạch dữ liệu, kết nối, chia sẻ và đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư nêu, phải triển khai ứng dụng phần mềm chung trong các cơ quan Đảng, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên môi trường số, nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Nếu cứ nói hoành tráng, làm bao nhiêu phần mềm, bao nhiêu ứng dụng mà cuối cùng không ứng dụng được là rất lãng phí. Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, phải đưa ứng dụng vào phục vụ đại hội các cấp, và thực hiện thí điểm phòng họp không giấy.

"Phải học bên Quốc hội, họp có giấy đâu. Mỗi cái iPad, xem được vị trí ngồi, chương trình họp, sáng thế nào, chiều thế nào, ai điều hành, cần nội dung gì bấm là ra. Tại sao tôi đi họp vẫn nhiều giấy tờ thế, lãng phí lắm", Thường trực Ban Bí thư nói, yêu cầu phải thực hiện ngay phòng họp không giấy. "Thực hiện ngay vấn đề họp không giấy ở những nơi có điều kiện, chậm nhất 30/9, chỗ nào họp dùng giấy là không đến nữa. Phải kiên quyết như thế, chứ cứ nói mãi không được", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trong phần kết luận, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý về đảm bảo nguồn lực để triển khai các nội dung công việc liên quan đến đề án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đề nghị tăng cường kiểm tra, chỉ rõ những nơi không thực hiện...