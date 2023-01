Du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết... vắng khách đầu năm mới

TPO - Dù có nhiều hoạt động, sự kiện lớn nhưng du khách đến vui chơi, tắm biển ở TP Vũng Tàu lại giảm mạnh. Trong khi đó, nhiều khách sạn ở Bình Thuận đã giảm giá nhưng chỉ đạt công suất phòng 70-75%.

Vũng Tàu du khách giảm mạnh

Theo Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), trong 2 ngày 31/12 và 1/1, lượng khách tới vui chơi, tắm biển tại các bãi tắm trên địa bàn chỉ đạt khoảng 47.000 lượt, giảm mạnh so với kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2022. Dự kiến, ngày hôm nay (2/1), lượng khách cũng sẽ không tăng đột biến.

Trong 2 ngày qua, Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu đã hỗ trợ tiếp nhận, tư vấn qua điện thoại và trực tiếp cho 24 lượt khách tìm hiểu về thông tin tour du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, lưu trú, thông tin tắm biển.

Đáng chú ý, trong dịp Tết dương lịch, Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động để thu hút du khách như ngày hội đồng diễn Lân - Sư - Rồng mở rộng năm 2023 với sự tham gia của 54 đoàn Lân - Sư - Rồng của các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương…, chương trình ca nhạc có các ca sĩ, vũ công, DJ nổi tiếng ở khu vực Bãi Trước…

Năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong top đầu cả nước về tốc độ phục hồi du lịch nội địa với hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 282% so với năm 2021. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 182% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 155.494 lượt, tăng 124% so với năm 2021. Công suất phòng của khối lưu trú đạt trên 95% vào cuối tuần, lễ, tết.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.027 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.497 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 167 tỷ đồng, tăng 137% so với năm 2021.

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng 10% lượng khách (đạt khoảng 13,9 triệu lượt khách), 8% doanh thu (đạt khoảng 14.189 tỷ đồng); thu từ lưu trú tăng 11% (đạt 5.000 tỷ đồng); doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12% (đạt 189 tỷ đồng).

Kỳ vọng 2023

Tại Bình Thuận, lượng du khách cũng không đông so với dịp Tết dương lịch những năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Nhiều khách sạn, resort áp dụng chương trình giảm giá nhưng chỉ phục vụ khoảng 70-75% công suất.

Năm 2022, tỉnh Bình Thuận đón 5.720.000 lượt du khách, tăng 3,2 lần so năm ngoái và đạt 128,5% kế hoạch năm. Trong đó khách nội địa chiếm phần lớn với 5.644.500 lượt (tăng 3,2 lần so với năm 2021 và vượt 33% so với chỉ tiêu đề ra); khách quốc tế có khoảng 75.500 lượt (tăng 3,25 lần so với năm trước, nhưng chỉ đạt 36% kế hoạch năm nay). Tổng thu từ du khách tại địa phương ước đạt 13.680 tỷ đồng, tăng 3,29 lần so năm 2021 và vượt gần 30% so kế hoạch đề ra.

Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ do tỉnh Bình Thuận đăng cai với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” có 204 sự kiện, hoạt động. Trong đó, có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra xuyên suốt năm 2023. Ngoài ra, 41 tỉnh thành tổ chức 164 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023 tại Phan Thiết. Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023. Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2023 tại Phan Thiết.

Theo ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa, kinh tế xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế. Sự kiện giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần tích cực vào sự phục hồi các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ.