Du lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5: 5 triệu khách nội địa, 10 địa phương tăng trưởng mạnh

TPO - Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch báo cáo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình phục vụ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4/2022 – 03/5/2022), ngành du lịch đã phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách nội địa, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22 nghìn tỷ đồng.

Mười địa phương đạt và vượt chỉ tiêu phục vụ khách du lịch so với cùng kỳ năm 2021 với con số ấn tượng: Thanh Hoá phục vụ 898.000 lượt khách, TP. Hồ Chí Minh đón 620.000 lượt khách; Hà Nội hút hơn 550.000 lượt khách; Cần Thơ đón 395.000 lượt; Quảng Ninh phục vụ 340.000 lượt khách; An Giang phục vụ 300.000 lượt khách; Kiên Giang hút hơn 296 nghìn lượt khách; Khánh Hòa có hơn 275 nghìn lượt khách; Lâm Đồng hơn 130 nghìn lượt; Quảng Trị phục vụ 70.000 lượt.

Một số khu, điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách tham quan như: Vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội): đón 40.000-50.000 lượt khách; bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) đón hơn 700.000 lượt; khu du lịch Sunworld – Bà Nà Hill (Đà Nẵng) đón hơn 30.000 lượt người…

Bên cạnh khách nội địa, một số địa phương ghi nhận số khách quốc tế tăng lên: Đà Nẵng đã đón 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, tổng số khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021; Hải Phòng đã đón 4,5 nghìn lượt khách quốc tế, du khách tập trung tại hai khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch nhận định đây là tín hiệu đáng mừng để phục hồi khách quốc tế.

Đối với tua đưa khách ra nước ngoài (outbound), hiện nay cũng ghi nhận sự phục hồi, thị trường được du khách ưa thích là Dubai, UAE (tháng 3/2022 đạt hơn 2.000 khách, tổng tháng 3-4/2022 khoảng 5.000 khách).

Lãnh đạo ngành du lịch ghi nhận sự phục hồi, tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch sau khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, du lịch dịp nghỉ lễ vừa qua cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế về chất lượng dịch vụ, sản phẩm và nguồn nhân lực.

Ngay trong những ngày nghỉ lễ có mưa, dông trên diện rộng, biển động do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí của du khách nhất là các hoạt động ngoài trời, hoạt động tham quan các đảo và trên biển. Đặc biệt, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), vì thời tiết chuyển biến xấu nên lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng giảm so với cùng kỳ các năm. Công suất phòng giảm, chỉ đạt gần 50% (so với dự kiến trước lễ là 90%).

Lãnh đạo ngành du lịch cũng chỉ ra, chất lượng nhân lực ngành du lịch vẫn bị thiếu hụt nghiêm trọng. Do tuyển gấp và một phần lấy từ dân địa phương chưa qua đào tạo, chất lượng phục vụ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của du khách. Vì vậy, qua mạng xã hội, truyền thông, vẫn có một số phản ánh của người dân, du khách về chất lượng dịch vụ phục vụ khách.

Bên cạnh đó là tình trạng ùn, tắc cục bộ trên các tuyến đường tới khu, điểm du lịch vẫn chưa được cải thiện. Xu hướng du lịch của khách hiện nay đã chuyển từ đi theo tua/tuyến sang đi tự túc bằng xe cá nhân, từ đi xa sang đi gần nên số lượng xe lưu thông tăng đột biến, cùng với tình hình thời tiết bất thường khiến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ đồng hồ gây khó khăn cho việc đi lại của du khách.