Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An

Sáng 25/3, rất đông du khách cùng người dân thành phố Hội An có mặt tại Vườn tượng An Hội (TP. Hội An) để chiêm ngưỡng và trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên diễn ra tại đây. Ảnh Hoài Văn