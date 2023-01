Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Huế dịp Tết tăng 3.500%

TPO - Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách lưu trú tại Huế tăng khoảng 150% so với năm 2022. Riêng du khách quốc tế lưu lại Huế nghỉ dưỡng tăng 3.500%.

Chiều 24/1, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, từ ngày 19 đến 29/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão), ước khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và các điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 46% so với năm 2022.

Tổng lượt khách lưu lại tại các cơ sở lưu trú ở Huế tính từ ngày 19 đến ngày 29/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến ngày mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão) ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022.

Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, tăng 3.500% so với năm 2022; khách nội địa ước đạt 29.200 lượt; công suất sử dụng phòng ước đạt 52%; doanh thu lưu trú ước khoảng 106 tỷ đồng.

Đối với khu Di sản Huế, lượng khách tham quan các điểm di tích Cố đô trong 3 ngày (từ 30 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 2 Tết Quý Mão 2023) ước đạt trên 30.000 lượt người, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại Huế diễn ra loạt hoạt động vui Tết đón Xuân thu hút nhiều công chúng, du khách như chương trình “Tết Huế năm 2023” gắn với chuỗi hoạt động ý nghĩa, đặc sắc mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền của người dân xứ Huế.

Bên cạnh đó là chương trình “Đêm hội sắc Xuân”, với phần trình diễn áo dài cộng đồng tại đường 23/8 và chương trình ca múa nhạc, hoạt ca; hoạt động trải nghiệm các nghề truyền thống Huế - sản phẩm thủ công hoa giấy, tò he, ông táo, viết thư pháp, in tranh làng Sình, làm bánh in; lễ rước “Dâng tiến hương Xuân”.

Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao TT-Huế phối hợp, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ với chủ đề "Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão”.

Sở Văn hóa - Thể thao TT-Huế đã chỉ đạo các bảo tàng, di tích thuộc quản lý của Sở mở cửa miễn vé đón người dân, du khách đến tham quan từ ngày 22 đến hết ngày 24/1 (từ mồng 1 đến 3 Tết Nguyên đán).

Dịp này, tại Huế còn tổ chức Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân, diễn ra từ ngày 18 đến 25/1 (từ 27 tháng Chạp đến mồng 4 Tết).

Cùng với đó là Lễ hội đền Huyền Trân diễn ra trong 2 ngày (mồng 8 và 9 tháng Giêng Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (núi Ngũ Phong, An Tây, TP Huế); Lễ dâng hoa, triển lãm “Đất nước mùa Xuân” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Huế; chương trình nghệ thuật chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2...