Du khách quốc tế đầu tiên đến Khánh Hoà được chào đón bằng vòi rồng phun nước

TPO - Chuyến bay chở hơn 120 du khách Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) được chào đón bằng vòi rồng phun nước vào dịp Tết Dương lịch 2023.

Sáng 1/1, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh đã có mặt tại sân bay Cam Ranh đón đoàn hơn 120 du khách Hàn Quốc đến du lịch tại địa phương. Đây là những du khách người nước ngoài đầu tiên tới Khánh Hòa du lịch trong năm mới 2023.

Vòi rồng phun nước cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được sắp xếp chào mừng đoàn khách đầu tiên “xông đất” Khánh Hoà.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, sự kiện đón đoàn khách quốc tế “xông đất” dịp tết Dương lịch 2023 là hoạt động ý nghĩa, kỳ vọng vào một năm mới địa phương sẽ đón nhiều chuyến bay quốc tế. Sự kiện cũng là cơ hội thu hút du khách tới Khánh Hòa là điểm đến “an toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Được biết, năm 2022 doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 13.500 tỷ đồng (gấp 5,6 lần so với năm 2021). Số lượt khách lưu trú tại địa phương này khoảng 2.540 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế đạt 250 nghìn lượt (gấp 10 lần so với năm 2021); khách nội địa ước đạt 2.290 nghìn lượt(gấp 3,9 lần so với năm ngoái).