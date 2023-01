Du khách nước ngoài choáng ngợp với không khí đón Tết cổ truyền ở TPHCM

Tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) nhiều ngày qua, Tiền Phong ghi nhận rất nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan Phố Ông Đồ trong khuôn khổ Lễ hội Tết Việt 2023.

Nhiều du khách quốc tế cho biết mong muốn được trải nghiệm đón Tết cổ truyền của người Việt, cùng với những phong tục, tập quán như đón tết tại quê nhà.

“Chúng tôi rất thích du lịch ở Việt Nam, đặc biệt là tại TPHCM vì nơi này năm nào cũng có rất nhiều chương trình, lễ hội hấp dẫn, đặc biệt là các ngày Tết truyền thống. Điều thú vị nhất chúng tôi cảm nhận ở đây chính là một cái Tết sum họp, đoàn viên. Mọi người thăm hỏi, chúc Tết và cùng nhau đi chơi”, vợ chồng anh Derrick Pierre (đến từ Pháp) chia sẻ.

Tương tự vợ chồng anh Derrick Pierre, chị Palak (du khách người Ấn Độ) cho biết: “Lần đầu tôi được tiếp xúc nhiều như vậy với văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích thú vì khung cảnh trang trí ở thành phố của các bạn rất đẹp mắt”.

“Khi đến TPHCM du lịch, tôi rất thích dẫn bạn mình đi bộ dọc những con đường được trang trí đầy hoa mai vàng và cùng nhau tận hưởng những món ngon nổi tiếng. Thú thật, đối với tôi, ngày Tết Việt có nhiều điều để tận hưởng hơn là dịp lễ Tạ ơn và Giáng sinh ở quê nhà”, anh Aril Jules, một du khách đến từ Canada bộc bạch.

Năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, nhiều du khách nước ngoài khi đến du lịch tại TPHCM đã bị kẹt lại vì giãn cách. Nhiều du khách đã cùng người dân TPHCM đón Tết cổ truyền trong giai đoạn căng thẳng đó và để lại nhiều cảm xúc khó quên với nhiều du khách.

“Cách đây hơn 1 năm, khi đến du lịch tại thành phố, tôi và bạn mình đã bị kẹt lại do dịch COVID-19. Lúc ấy tôi tưởng mình sẽ không thể trụ được. Thế nhưng, với sự giúp đỡ của người dân thành phố và chính quyền địa phương, chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy”, anh Tim Carey (du khách đến từ Úc) chia sẻ.

Kết thúc năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM ước đạt hơn 3,46 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ 2021 và đạt 99% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách nội địa là hơn 31 triệu lượt (tăng 234,1% so với cùng kỳ năm 2021) và tăng 24,9% so với kế hoạch năm 2022. Ngoài ra, khách kéo dài thời gian lưu trú cũng tăng, đã giúp tổng doanh thu ngành du lịch TPHCM của 12 tháng trong năm 2022 đạt hơn 131 nghìn tỷ đồng.