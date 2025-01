Du khách ngây ngất với Lễ hội đèn lồng hoành tráng chưa từng có ở Việt Nam

Trong không khí náo nức của những ngày trước Tết, dòng người đã từ khắp nơi đổ về Thành phố điểm đến phía Đông Hà Nội - Ocean City - nơi đang diễn ra Lễ hội Ánh sáng phương Đông - lễ hội đèn lồng lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới tại một khu đô thị ở Việt Nam.

Biển người trẩy hội tại Ocean City

Sau sự kiện khai mạc vào tối ngày 18/1, hàng ngàn người đã có một đêm không ngủ tại Ocean City. Bởi ngay sau nghi thức “Thắp đèn – Bật Tết”, du khách bốn phương đã bị níu chân trước không gian bừng sáng của Lễ hội Đèn lồng Quốc Tế Ocean Ocean. Đồng thời hơn 250 gian hàng hội chợ Xuân mang tới hàng trăm sản vật vùng miền, đã chính thức mở cửa đón khách

“Ai cũng bất ngờ vì sự hoành tráng của Lễ hội này, không khí sôi động trên từng con phố, nhất là những nơi trưng bày đèn lồng. Ocean City đã mang Tết sớm đến với miền Bắc”, anh Thanh Du (34 tuổi, Hà Nam) chia sẻ.

Thời tiết se lạnh nhanh chóng được làm ấm dần bởi dòng người hối hả đổ về các khu vực trưng bày đèn lồng. Háo hức nhất chính là các bạn trẻ - những người đã lên lịch từ nhiều tuần qua cho hành trình khám phá Lễ hội “Tết nhất” Việt Nam.

“Dù thời tiết lạnh, nhưng chúng mình vẫn quyết tâm sẽ sưu tập đủ bộ ảnh thần thú, bộ ảnh xuyên không, bộ ảnh cầu may mắn… tại gần 30 mô hình đèn lồng, và các tiểu cảnh trang trí tại lễ hội”, Mai Anh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ của Mai Anh cho biết đã thuê dịch vụ StaynFun, cùng với đó là hàng chục trang phục truyền thống, ngoài áo dài, cổ phục Việt Nam còn có Hanbok của Hàn Quốc, Kimono của Nhật Bản, Hán phục của Trung Quốc…

Mê mải check in, ghi lại hàng ngàn bức ảnh triệu like để đăng tải trên mạng xã hội, các bạn trẻ cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên thấy những thần thú, nhân vật trong truyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại được tái hiện sinh động, hiện diện ngoài đời thật. Đặc biệt, trước các mô hình đèn lồng khổng lồ của Việt Nam, nhiều gia đình có con nhỏ, những du khách yêu lịch sử, văn hóa Việt lại có những phút giây tự hào cùng những chiêm nghiệm, bồi hồi.

“Tác phẩm đèn lồng của mình không chỉ đẹp về màu sắc, ánh sáng mà còn mang giá trị văn hóa truyền thống rất lớn. Như qua các tác phẩm “Lạc Long Quân trở về”, “Thánh Gióng”, hay “Hồn thiêng Đất Việt”, mình có dịp nhắc nhở con trẻ về cội nguồn dân tộc, truyền thống đấu tranh bảo vệ quê hương đất nước của cha ông và vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các vùng miền Việt Nam”, ông Trần Văn Nam (65 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Trong hàng nghìn du khách đổ về Ocean City không hiếm những gương mặt du khách quốc tế. Khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm của Việt Nam cùng 5 đội thi tham gia Cuộc thi thiết kế Đèn lồng, hay các cụm đèn lồng của Fosun (đơn vị sở hữu Lễ hội đèn lồng Yuyan Garden đã được Unesco vinh danh là di sản phi vật thể Trung Quốc), họ đã nhanh chóng nhận ra những điểm nổi bật của các tác phẩm Việt. “Đó là câu chuyện văn hóa trong đó, một bản sắc rất Việt Nam, mà càng ngắm lâu bạn càng thấy ngạc nhiên”, anh Arthur (35 tuổi, du khách Anh) chia sẻ.

Trước đó, khi nhận xét về các tác phẩm của Việt Nam, ông Sato Kenichi - Chủ tịch Hiệp hội Lễ hội Nebuta thành phố Aomori, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch & Hội thảo TP Aomori (Nhật Bản) cũng từng nói: “Một điểm đặc trưng tuyệt vời của các tác phẩm Việt Nam đó là truyền tải giá trị truyền thống văn hóa đồng thời gây ấn tượng về mặt thị giác nhờ kỹ thuật và tay nghề cao của các nghệ nhân”.

Cũng nhờ hội tụ các yếu tố từ kỹ thuật làm đèn lồng tinh xảo đến thổi hồn giá trị văn hóa bên trong, tác phẩm “Hồn Thiêng Đất Việt” của nhóm tác giả Hội An Crafts (Việt Nam) đã đoạt giải Nhất Cuộc thi thiết kế Đèn lồng quốc tế, đồng thời giành được kỷ lục Cụm đèn lồng có kích thước lớn nhất Việt Nam. Ngay sau khi được vinh danh, cụm đèn lồng này đã trở thành tâm điểm check in của các bạn trẻ. Chứng kiến dòng du khách say mê ngắm nhìn “đứa con tinh thần” của mình, khiến nhóm tác giả xúc động mạnh.

“Mình là người con của Hội An và cũng là người làm đèn lồng tại Hội An (Quảng Nam). Mình muốn lan tỏa văn hóa của Hội An đến với các tỉnh bạn, và để cho mọi người trên thế giới hiểu rằng đèn lồng ở Hội An, văn hóa quê hương mình đẹp như thế nào. Và Cuộc thi, lễ hội này đã giúp mình làm được điều đó”, anh Võ Hoàng - thành viên đội Hội An Crafts nói.

Rộn ràng không khí sắm Tết mới

Tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông, không khí rộn rã không chỉ ghi nhận tại các địa điểm trưng bày đèn lồng, mà còn diễn ra tại hơn 250 gian hàng của Siêu hội chợ Xuân. Ấn tượng nhất với nhiều du khách chính là khung cảnh "Tết 4000 năm, Tết 5 vương quốc" của chợ Xuân Giảng Võ nổi tiếng năm nào, nay được tái hiện với quy mô rộng lớn hơn.

“Từ đặc sản 3 miền đều có đủ, thậm chí là còn nhiều món quà, ẩm thực từ các quốc gia khác cũng hội tụ về đây. Chỉ dạo một vòng mà đã thấy Tết này no đủ”, bà Thanh Châu (56 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Cũng theo bà Châu và nhiều du khách, Siêu hội chợ Xuân đã góp phần hình thành xu hướng sắm Tết mới và chắc chắn xu hướng này sẽ được nhiều người yêu thích. “Xưa nghĩ đến Tết là sợ, nay có Siêu hội chợ Xuân thì Tết nhàn mà lại vui quá, không chỉ được thảnh thơi mua sắm mà còn được trải nghiệm văn hóa 4 phương”.

Trước khung cảnh “biển người” say mê trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện Unesco tại Việt Nam cho rằng đây là một tín hiệu vui cho thấy sự phát triển của di sản văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại.“Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 - Ánh sáng phương Đông có thể gọi là lễ hội liên văn hóa, không chỉ là trong nước mà còn là với các nước khác”, ông Jonathan Wallace Baker khẳng định.

Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025 kéo dài từ 18/01 - 16/03/2025 tại Ocean City do Vinhomes và Sunny Vietnam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng - Ngân hàng Techcombank và Xanh SM. Lần đầu tiên, hàng triệu người dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm chơi hội xuân đỉnh cao kéo dài suốt 58 ngày, với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông quy tụ 5 chuỗi lễ hội đẹp - độc - đỉnh gồm: Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean với 30 cụm tác phẩm lớn đến từ 5 quốc gia, trải dài gần 2km; Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring với hơn 250 gian hàng; chuỗi Lễ hội văn hoá và nghệ thuật Ocean Art Fest; Nhạc hội Road-to-8WONDER cùng chuỗi hoạt náo tưng bừng suốt 58 ngày chủ đề "Hành Trình Ánh Sáng - Gửi vạn niềm vui", đưa Ocean City trở thành điểm đến du xuân sôi động, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông. Du khách đặt vé tham gia Lễ hội Đèn lồng tại: https://tinyurl.com/OceanCity-LHDL