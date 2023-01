Du khách 'làm giàu' cho Sa Pa hơn 300 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết

TPO - Tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa trong dịp Tết Nguyên đán đến hết ngày mùng 5 Tết đạt gần 90.000 lượt khách, tổng doanh thu ước tính đạt hơn 300 tỷ đồng.

Xuyên suốt thời gian nghỉ Tết, Sa Pa đã tổ chức nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa xã hội, thu hút nhiều du khách.

Tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa trong dịp Tết Nguyên đán đến thời điểm hết ngày mùng 5 Tết là gần 90.000 lượt khách, tăng 3.500 lượt so với Tết Nguyên đán 2022 (trong đó lượng khách quốc tế ước đạt 2.316 lượt). Tổng doanh thu ước tính đạt hơn 300 tỷ đồng.

Trong dịp nghỉ lễ hầu hết các cơ sở lưu trú đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và giá dịch vụ vẫn giữ nguyên so với ngày thường không có tình trạng tăng giá, ép giá dịch vụ.

Ngoài ra, công an thị xã đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về sử dụng pháo. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký cam kết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn. Công an các xã, phường thường xuyên nắm tình hình liên quan đến việc đốt pháo trên địa bàn quản lý nhất là đêm giao thừa (ngày 21/01/2023).

Thị xã Sa Pa không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết, trên địa bàn thị xã Sa Pa không xảy ra cháy nổ, công tác đảm bảo an toàn PCCC được thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 1 vụ về an ninh trật tự. Ngày 24/01/2023, Tổ công tác của Công an thị xã Sa Pa đã tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách sạn Pao's (địa chỉ: Tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), sau đó phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện tại công an thị xã đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Về vấn đề giao thông, công tác quản lý, tổ chức vận tải hành khách được thực hiện tốt, các đơn vị vận tải bố trí đủ xe, đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách. Tuy nhiên, trong ngày mùng 3, mùng 4 Tết vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số thời điểm tuy nhiên thị xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tiết giao phần luồng kịp thời.

Để chăm lo cho kỳ nghỉ Tết của bà con trong thị xã, lãnh đạo Sa Pa đã ban hành tổ chức thăm hỏi, tặng quà, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão với tổng giá trị lên tới gần 3,2 tỷ đồng. Thị xã đã cấp 5.890 suất quà với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng và trao đến tận tay người dân trước Tết Nguyên đán theo đúng kế hoạch.