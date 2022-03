Du khách đổ về ven sông Hồng ngắm khinh khí cầu rực rỡ

Sáng nay 25/3, tại Hà Nội diễn ra lễ hội khinh khí cầu, một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch.