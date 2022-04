Du khách đến Vũng Tàu tăng gấp 3 lần, Bình Thuận 'cháy phòng'

TPO - Vũng Tàu đã đón khoảng 92.000 lượt du khách, cao gấp 3 lần so với dịp lễ Giỗ Tổ vào năm 2021. Trong khi đó, các khách sạn từ 4-5 sao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hầu hết kín phòng.

Nhiều du khách bị sóng cuốn, trẻ em bị lạc

Chiều 11/4, báo cáo nhanh của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm nay lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ 3 ngày. Cũng nhờ vậy, lượng khách nghỉ trong dịp này đã tăng gấp 3 so với năm 2021.

Cụ thể, từ ngày 9 đến 11/4, Vũng Tàu đón khoảng 92.000 lượt du khách, trong khi đó năm 2021 là 31.000 lượt. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Vũng Tàu đã yêu cầu lực lượng cấp cứu ứng trực 100%, tổ chức cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm. Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực, thổi còi, phát loa và hướng dẫn du khách tắm biển nơi an toàn. Phương tiện ca nô, mô tô trượt cũng được huy động ngăn không cho du khách tắm xa bờ.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 9 du khách bị sóng cuốn xa bờ, trao trả 17 trẻ bị lạc về cho gia đình; lực lượng công an tăng cường kiểm tra, chốt chặn bảo vệ du khách, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh công cộng cũng như xử phạt nhiều trường hợp mang đồ ăn uống tại bờ kè, công viên, bãi biển…

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, kỳ nghỉ lễ này dự kiến khách đến Vũng Tàu đông, có khả năng sẽ kẹt xe cục bộ. Tuy nhiên, Vũng Tàu đã có kinh nghiệm đón khách các kỳ nghỉ lễ thời gian qua nên không gặp nhiều khó khăn. Sở Du lịch địa phương này đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón khách.

Còn ông Đường Ngọc Thuận, Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trước và trong những ngày lễ, Thanh tra Sở Du lịch đã kiểm tra công tác phòng dịch, nắm tình hình đón và phục vụ khách tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú để tránh hiện tượng chặt chém. Đoàn cũng kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, hồ bơi… Các cơ sở cần đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

"Cháy" phòng

Trong khi đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết nắng nóng, nhu cầu đi du lịch tham quan, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao.

Từ ngày 10/4, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch từ 1-2 sao đạt khoảng 50%, từ 3-5 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 90 đến 95%. Giá phòng dịp lễ phụ thu từ 10-25%, một số đơn vị không phụ thu thì áp dụng chính sách của ngày thứ 7 và chủ nhật. Đa phần các đơn vị đều thiết kế các gói combo trọn gói gồm phòng ở, ăn uống… cho du khách lựa chọn, đồng thời tổ chức tiệc buffet với thực đơn đa dạng của ẩm thực miền biển.

Các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết; tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phòng chống trộm cắp tài sản, phòng chống cháy nổ cho du khách khi lưu trú tại đơn vị, nhất là công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi…

Trong 3 tháng đầu năm, Bình Thuận đón hơn 940.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Năm 2022, Bình Thuận đặt mục tiêu đón từ 4,5 - 4,7 triệu lượt khách du lịch.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cùng doanh nghiệp du lịch thực hiện các quy định về phòng chống COVID- 19; thực hiện tiêu chí an toàn đối với cơ sở lưu trú, niêm yết giá, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… Đồng thời, rà soát, lắp đặt biển báo, quy định, hướng dẫn du khách tại điểm tham quan, điểm du lịch mạo hiểm hoặc bãi tắm ven biển và tăng cường công tác cứu hộ ở các bãi tắm ven biển.