IMPERIAL I NTERNATIONAL Hotel College (IIHC) đồng hành cùng đối tác là Hotel Institute Montreux (HIM) thuộc Tập đoàn giáo dục Thụy sỹ Swiss Education Group (SEG) tổ chức buổi talkshow “Du học thông minh để nhanh nhất trở thành nhà quản lý khách sạn 4-5* quốc tế”. Sự kiện có sự góp mặt của các cơ quan báo chí, các chuyên gia đầu ngành cùng đông đảo quý Phụ huynh – Học sinh quan tâm đến chương trình.

Tại sự kiện, ngoài những chia sẻ thực tế về hành trình du học ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn tại Thuỵ Sỹ, đánh giá từ các chuyên gia về sự khác biệt giữa Du học truyền thống và Du học thông minh, Quý Phụ huynh và các bạn học sinh còn được tìm hiểu thêm về phương pháp đào tạo khác biệt chỉ có tại Hotel school và nhận những cơ hội ưu tiên xét học bổng từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và HIM thuộc SEG.

Ông Paul Stoll - Chủ Tịch Hội Đồng Chuyên môn trường IIHC cho biết: “Tại IIHC, các bạn sinh viên được học tập toàn phần từ kiến thức tới ngoại ngữ, lại có 70% thời lượng là thực hành trực tiếp tại khách sạn 5* đang vận hành The IMPERIAL. Đây là nền tảng giúp cho các bạn sinh viên có kỹ kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp, nuôi dưỡng đam mê, đồng thời tự tin làm việc ngay ngày đầu tiên. Những phẩm chất này cũng chính là những tiêu chí hàng đầu mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở người quản lý trong lĩnh vực hospitality. Chúng tôi tin rằng sự liên kết với HIM (SEG) là bệ phóng hoàn hảo tạo điều kiện chạm vào ước mơ của bao sinh viên Việt Nam chọn ngành Quản trị khách sạn để được học và nhận bằng danh giá trường HIM thuộc SEG Thụy Sỹ, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên tiếp tục học tập, nghiên

cứu phát triển sự nghiệp, thăng tiến nghề nghiệp, cũng như đạt được vị trí cao khi làm việc tại các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.”. Đây cũng là con đường nhanh nhất giúp sinh viên trở thành nhà quản lý khách sạn 5* quốc tế!”

Với mục tiêu đạt Chuẩn Quốc tế trong phương pháp đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực Việt Nam có giá trị cạnh tranh toàn cầu, chương trình đào tạo tại IIHC được tư vấn và thiết kế bởi Đại học Niagara, New York - Hoa Kỳ, cùng các đối tác, chuyên gia uy tín thế giới và được thẩm định bởi NCFE - Tổ chức thẩm định độc lập cấp bằng lớn nhất Vương quốc Anh với lịch sử hơn 170 năm.

Trường IMPERIAL INTERNATIONAL Hotel College (IIHC):

IMPERIAL INTERNATIONAL Hotel College, thành viên của hệ sinh thái du lịch và dịch vụ thuộc Tập đoàn The IMPERIAL Group, là trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành quản trị Khách sạn - Nhà hàng theo mô hình chuẩn hoá quốc tế Hotel School (Khách sạn trường), với sứ mệnh TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU ĐÀO TẠO UY TÍN QUỐC TẾ, ĐƯỢC TIN CHỌN BỞI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI.

Truy cập https://imperial.edu.vn/ để được hỗ trợ về các thông tin liên quan đến IIHC.

Học viện Hotel Institute Montreux (HIM) – Tập đoàn giao dục Swiss Education Group (SEG):

Học viện Hotel Institute Montreux (HIM) thuộc Tập đoàn giáo dục Swiss Education Group (SEG) – mạng lưới các trường quản lý khách sạn hàng đầu Thụy Sỹ. Là tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Thuỵ Sỹ. HIM liên kết với đại học Northwood University, trường đại học chuyên ngành quản lý hàng đầu tại Hoa Kỳ. HIM đứng thứ 7 trong Top các trường chuyên ngành Hospitality trên thế giới, đứng thứ 5 trong Top các trường danh tiếng ngành Hospitality đối với các nhà tuyển dụng và đứng thứ 9 trong Top các trường danh tiếng về học thuật ngành Hospitality.

Truy cập https://www.hotelinstitutemontreux.com/en/ để được hỗ trợ về các thông tin liên quan đến HIM - SEG