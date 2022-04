Dự đoán đội hình Manchester United dưới thời HLV Erik ten Hag

TPO - Ngày thi đấu thứ 2 của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast chứng kiến rất nhiều những giây phút thăng hoa của các vận động viên, đặc biệt là ở bảng nữ với cú HIO đến từ Lê Chúc An.

TPO - Nữ golfer 14 tuổi Lê Chúc An bật khóc vì xúc động khi ghi hole in one (HIO) đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast.