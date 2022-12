Đủ điều kiện đi du học vẫn bỡ ngỡ khi giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ

Đó là thực tế khá bất ngờ mà thầy Hồ Tấn Lâm - Giám khảo của cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak To Lead 2022 đã thấy được trong suốt quá trình làm gia sư tiếng Anh cho hàng trăm sinh viên đa quốc gia tại Đại Học hàng đầu nước Úc.

Tốt nghiệp ngành Tâm Lý Học tại Đại học Monash University (trường trực thuộc Go8 - nhóm 8 trường Đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu nước Úc), nhưng thầy giáo Hồ Tấn Lâm lại bén duyên với nghề giáo viên dạy Tiếng Anh IELTs tại Công ty Galaxy Education và đang là một trong những giáo viên được yêu thích nhất ở đây.

Với khá nhiều thành tích chinh chiến thực tế tại các cuộc thi lớn ở Úc trong đó phải kể đến giải nhì Toastmaster International Speech Contest (cuộc thi hùng biện lớn nhất thế giới với hơn 33.000 thí sinh đến từ 141 quốc gia và lãnh thổ tham gia mỗi năm) hay Model United Nations Assembly (cuộc thi hùng biện mô phỏng các phiên họp Liên Hợp Quốc), thầy Lâm được Ban Tổ Chức của cuộc thi Speak To Lead 2022 - Một cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên khắp Việt Nam, mời giữ vai trò giám khảo cho Vòng 2 của cuộc thi.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện bên lề với thầy Hồ Tấn Lâm về việc làm thế nào để việc học tiếng Anh hiệu quả trong thực tiễn chứ không chỉ thể hiện ở mặt điểm số.

PV: Xin chào Tấn Lâm, xin được hỏi vì sao tốt nghiệp ngành Tâm Lý Học tại Úc bạn lại chọn trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh IELTs?

Điều này phải nói đến chữ duyên. Trong suốt 5 năm đi du học, và 3 năm học tập tại Đại học Monash, mình may mắn được các Giáo sư và giảng viên Đại Học giao cho trọng trách làm trợ giảng, song song đó, mình cũng được nhiều sinh viên đa quốc gia nhờ cậy làm gia sư hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho các bạn giúp các bạn nhanh chóng bắt kịp được với các bài giảng của các giảng viên trên lớp. Từ đó, bản thân mình nhận ra mình có năng khiếu về truyền đạt kiến thức, đồng thời mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi các học sinh của mình đạt thành tích tốt, từ đó mình quyết định đi theo công việc giảng dạy Tiếng Anh. Đặc biệt, mình lại học ngành Tâm Lý Học, điều này giúp mình dễ nắm bắt được tâm lý của người học, từ đó tìm các phương pháp phù hợp với từng người giúp họ cải thiện vốn tiếng Anh của mình.

PV: Như tôi được biết muốn đi du học người học phải có một chứng chỉ đủ khả năng tiếp thu kiến thức bằng tiếng Anh phải không? Vậy tại sao các sinh viên quốc tế lại phải cần thêm một gia sư tiếng Anh?

Đúng vậy, đa phần các sinh viên đi du học đều phải có một chứng chỉ IELTs từ 7.0 trở lên, ngoài ra không có kỹ năng nào dưới 6.5 đối với Đại Học Monash. Tuy nhiên có một thực tế là với những nước không xem tiếng Anh như ngôn ngữ chính như: Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam… thì đa phần các bạn sẽ khá bỡ ngỡ và có một chút “choáng” khi lần đầu tiếp xúc với ngữ điệu, cách phát âm cũng như chưa hiểu được một số từ lóng của người dân bản địa Úc.

Chẳng hạn ở Úc thường dùng ngữ từ là "Pardon me?" thay cho "Excuse me?" để hỏi lại hoặc xin nhường đường… Tuy nhiên, bạn của mình (một du học sinh Việt mới sang Úc du học) trong hoàn cảnh đó đã rất bối rối và không hiểu họ nói gì. Cụm từ “Pardon me” có thể bạn đó đã từng tiếp cận trong sách vở, nhưng do không vận dụng nhiều trong thực tiễn nên gặp phải hạn chế khi phản xạ trong giao tiếp.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp du học sinh đối mặt với những khủng hoảng trong việc học tại một môi trường đa quốc gia. Dù cho trước đó bạn có thể có một nền tảng và số điểm học tập rất tốt ở quốc gia của bạn.

Ví dụ là trường hợp Mingxi, một sinh viên Trung Quốc được đến học tập tại trường Monash với học bổng vì điểm số của bạn tại Trung Quốc khá ấn tượng. Tuy nhiên hai kỹ năng nghe và nói của bạn khá khiêm tốn. Do vậy Mingxi đã rất sợ áp lực mỗi lần làm bài tập nhóm với các bạn nước ngoài và bản xứ. Mingxi cũng không thể hỏi trực tiếp giảng viên mà phải gửi qua email để tránh sự khó hiểu. Điều này đã khiến Mingxi nhận lại những điểm số không như kỳ vọng.

Nếu vậy, theo thầy các bạn trẻ Việt Nam nên học tiếng Anh như thế nào để không bỡ ngỡ trong môi trường quốc tế?

Đối với học sinh Việt Nam, điểm yếu lớn nhất có thể thấy là các bạn chưa có sự giao tiếp và trải nghiệm thực tế nhiều, mặc dù kiến thức về ngữ pháp rất chuẩn và nhiều lúc còn chuẩn hơn người bản xứ.

Lời khuyên của mình là các bạn nên nghe và hiểu được ngữ điệu của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia mà mình dự kiến đi du học, vì ngữ điệu của nhiều nơi sẽ rất khó nghe nếu như các bạn không hiểu được đặc tính từng vùng. Thêm vào đó, việc học ngôn ngữ cũng có thể đi kèm với việc học văn hóa, ví dụ nếu điểm đến của bạn là nước Mỹ, thì việc đọc, nghe và xem về kho tàng kiến thức về Mỹ cũng sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong việc hòa nhập cộng đồng.

Cảm ơn Lâm, chúc Lâm thật nhiều sức khỏe và thành công!

