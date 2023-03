Dù cải thiện, doanh số bán xe trong nước vẫn dự báo nhiều thách thức

TPO - Sau khi doanh số bán ô tô tại Việt Nam đột biến giảm vào tháng 1/2023, hầu hết nhà sản xuất đều ban hành chính sách khuyến mại để kích cầu. Do đó, thị trường tháng 2 đã có phần cải thiện, nhưng vẫn báo hiệu nhiều khó khăn.

Vào tháng 1/2023, doanh số xe hơi tại thị trường trong nước sụt giảm nặng. Tại thời điểm đó, lượng xe bán ra của toàn thị trường chỉ đạt 17.314 chiếc, giảm 51% so với tháng 12/2023 và 44% so với tháng 1/2022. Điều này khiến lượng hàng tồn kho của các đại lý tăng mạnh.

Nguyên nhân hiện tượng kể trên đến từ việc mức thu nhập của người tiêu dùng vào năm nay đã bắt đầu giảm sút đáng kể. Đồng thời, nhiều khách hàng có tâm lý chờ các mẫu xe thế hệ mới ra mắt, lo ngại nếu mua xe phiên bản hiện hành sẽ nhanh mất giá.

Vì vậy, đến tháng 2/2023, hầu hết thương hiệu xe hơi đều ban hành những chính sách kích cầu khách hàng. Đầu tiên, Honda đã quyết định miễn 100% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV CR-V và sedan City.

Đối với Toyota, Vios đã nhận ưu đãi lên đến 37 triệu đồng, bao gồm giảm 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng phụ kiện. Đồng thời, khách hàng mua Toyota Veloz Cross và Avanza Premio có thể nhận tổng ưu đãi lên đến 31 triệu đồng.

Về phía Hyundai, mẫu MVP Stargazer cũng được giảm giá đến 100 triệu đồng. Dù mẫu SUV Santafe từng bị kèm "lạc" vài trăm triệu đồng, mẫu xe này đã nhận ưu đãi đạt giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các hãng xe lớn khác như Mazda, Kia cũng "tung" nhiều chương trình ưu đãi cho các sản phẩm. Cùng với đó, "làn sóng" khuyến mại cũng lan sang cả những thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz, Audi.

Sau khi áp dụng nhiều chính sách khuyến mại, doanh số xe hơi tại thị trường trong nước tháng 2/2023 đã cải thiện so với tháng trước đó. Lượng xe bán ra của toàn thị trường đạt 23.040 xe, bao gồm 16.970 xe du lịch, 5.760 xe thương mại và 300 xe chuyên dụng. Doanh số ô tô lắp ráp trong nước đạt 12.432 xe. Cùng với đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 10.608 chiếc. Hai phân khúc kể trên lần lượt tăng 54% và 15% so với tháng đầu năm.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số xe bán được tuy tăng 33% so với tháng 1/2023 (thời gian bán hàng rút ngắn do kỳ nghỉ Tết). Tuy nhiên, so sánh với tháng 2/2022, tháng cũng có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, doanh số bán toàn thị trường tháng 2 năm nay lại chỉ cao hơn 1%.

Đặc biệt, tính cộng dồn sau hai tháng đầu năm, tổng doanh số xe bán được đã giảm 25% so với năm 2022. Trong số đó, xe du lịch giảm 28%, xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 47%. Đồng thời, tổng doanh xe lắp ráp trong nước giảm 38% trong khi xe nhập khẩu giảm 3% so với cùng kì năm ngoái.

Căn cứ theo thực trạng này, doanh số toàn thị trường xe ô tô cả năm 2023 bị cảnh báo sụt giảm xấp xỉ 17,5% so với năm 2022, tương đương với hơn 85.500 xe.

Đặc biệt, các hãng xe rất khó để liên tục giảm giá giá bán. Việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô trong nước. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, các thương hiệu đang trông chờ vào những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nhằm vượt qua những thách thức sau thời kỳ dịch bệnh và thiếu hụt linh kiện trong hoạt động sản xuất.