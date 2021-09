Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

TPO - Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đón những đợt mưa dông lớn, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (18-24/9).

Tại các tỉnh miền Bắc, từ hôm nay đến thứ Hai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 300mm/đợt.

Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Từ thứ Ba đến thứ Sáu (21-24/9), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời ít mưa trong khi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng thứ Tư và thứ Năm, khu vực ven biển và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh miền Trung trong hai ngày cuối tuần (18-19/9), trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nắng gián đoạn. Từ đêm Chủ Nhật đến thứ Ba, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng Bắc Trung Bộ đêm 19/9 và ngày 20/9 có mưa rào và dông.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, miền Trung có mưa rào và dông, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (22-23/9) có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hai ngày cuối tuần ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc Tây Nguyên từ 20-22/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến thứ Sáu tuần sau, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng thời kỳ từ thứ Tư đến thứ Năm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ ngày 18-19/9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ. Từ ngày 19-20/9, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, sau có khả năng tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.