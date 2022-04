Dự án đường Âu Cơ thi công 3 năm chưa xong: Chủ đầu tư nói gì?

Làm việc với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Duân - Phó Giám đốc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) Hà Nội - Chủ đầu tư dự án cho biết, đoạn đường Âu Cơ được cải tạo, mở rộng thuộc giai đoạn 2 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên. Tổng chiều dài giai đoạn 2 của dự án là 3,7 km, bắt đầu từ nút giao khách sạn Thắng Lợi (Yên Phụ) đến nút giao cầu Nhật Tân. Dự án thực hiện trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình với mục tiêu hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo thiết kế, dự án được chia làm 4 đoạn, bao gồm Đoạn 1: Chiều dài khoảng 389,4m, bắt đầu từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến Km0+300 (đê sông Hồng); Đoạn 2: Chiều dài khoảng 215m, từ Km0+300 đến trước ngõ 123 Âu Cơ; Đoạn 3: Chiều dài khoảng 2.545m, từ trước ngõ 123 Âu Cơ đến nút giao Lạc Long Quân; Đoạn 4: Chiều dài khoảng 680m, từ nút giao đường Lạc Long Quân đến hết nút giao cầu Nhật Tân.

Xin ông cho biết về tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay?

Hiện đoạn 1, đoạn 2 và 4 của dự án đã được Bộ NN&PTNT thỏa thuận đồng ý triển khai, UBND thành phố, Sở GTVT đã cấp phép thi công từ ngày 12/5/2020. Do dự án nằm trên tuyến đê cấp đặc biệt nên dừng thi công trong mùa mưa bão, trong thời gian từ 15/6 đến 31/10 hàng năm. Như vậy mỗi năm dự án chỉ được thi công 7 tháng 15 ngày.

Tiến độ cụ thể: Đối với đoạn 1 và đoạn 2: Đơn vị thi công đã triển khai thi công xong cơ bản tường chắn bê tông cốt thép; hiện phần đường giao thông, di chuyển công trình ngầm nổi chưa được triển khai. Lý do, đoạn 3 của dự án đang phải điều chỉnh phương án thiết kế theo đề nghị của Bộ NN&PTNT, nên không thể thi công đồng bộ.

Tại đoạn 4: Đơn vị thi công đã triển khai thi công xong cơ bản tường chắn bê tông cốt thép, hiện đang triển khai thi công dải phân cách giữa và tổ chức thảm bê tông nhựa và dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022.

Đối với đoạn 3: Hiện chưa được Bộ NN&PTNT cấp phép thi công. Nguyên nhân do: UBND thành phố đã phê duyệt dự án điều chỉnh với phương án thiết kế đoạn 3 là đường 2 cao độ (Phương án 1) với mục tiêu, để các hộ dân tiếp cận mặt đường chính, tạo cảnh quan cho tuyến đường. Tuy nhiên khi gửi Bộ NN&PTNT thỏa thuận, cấp phép thi công theo phương án này, Bộ NN&PTNT đã đề nghị UBND thành phố nghiên cứu thêm phương án mặt đường giao thông chỉ một cao độ (Phương án 2), đồng thời yêu cầu thực hiện thêm công việc là khoan khảo sát địa chất bổ sung trước và sau đê để làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn cho đê ở cả hai phương án.

Đâu là nguyên nhân khiến dự án bị chậm lâu nay thưa ông?

Qua quá trình xin cấp phép khoan khảo sát và tiến hành khảo sát bổ sung theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT, đơn vị tư vấn thiết kế lập cả hai phương án thi công (Phương án 1 và Phương án 2) để trình Bộ NN&PTNT. Sau đó, Bộ NN&PTNT đã rà soát lấy ý kiến Hội đồng khoa học, các Viện đầu ngành thủy lợi Việt Nam, đến tháng 5/2021 Bộ NN&PTNT có văn bản đề nghị UBND thành phố lựa chọn phương án 2.

Theo phương án 2 được Bộ NN&PTNT chọn và đề nghị chủ đầu tư thực hiện như trên, đoạn 3 của dự án phải làm thủ tục hồ sơ lại. Cùng với đó, do dự án giai đoạn 2 không được áp dụng cơ chế đặc thù như giai đoạn 1 (xây cầu vượt nút giao An Dương) nên quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải thực hiện trình tự các bước theo đúng các quy định hiện hành. Đến nay dự án tại đoạn 3 mất hơn 8 tháng thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc phát sinh theo đề nghị của Bộ NN&PTNT. Hiện Ban Giao thông đã thống nhất với Bộ NN&PTNT về phương án thi công, hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến hồ sơ thiết kế để xin cấp phép thi công, đơn vị cũng đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để dự kiến thi công đoạn 3 trước ngày 20/4/2022.

Ông cho biết, đến bao giờ dự án sẽ “gỡ” xong các trở ngại và thời gian hoàn thành dự án?

Thời gian qua dự án gặp khó khăn lớn nhất về thay đổi hồ sơ, thiết kế thi công theo đề nghị của Bộ NN&PTNT, đến nay đã cơ bản được tháo gỡ. Cùng với đó, dự án dừng thi công thời gian dài đã làm giá vật liệu tăng cao, gây khó khăn cho việc thi công những hạng mục, công việc còn lại. Qua nắm bắt thực tế, hiện giá vật liệu tại thời điểm xây dựng hồ sơ thực hiện dự án so với giá thị trường hiện nay đã tăng thêm 80%; trong đó giá thép và nhựa đường có mức tăng cao nhất.

Về giải pháp thi công thời gian tới, do trở ngại thi công thời gian qua chủ yếu nằm ở đoạn 3 của dự án. Ở đoạn này, đến nay cả UBND thành phố và đại diện Bộ NN&PTNT đã thống nhất phương án thi công theo Phương án 2 mà Bộ NN&PTNT đề nghị. Hiện Ban Giao thông đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công để trình Bộ NN&PTNT cấp phép thực hiện ở hiện trường. Theo kế hoạch, việc này sẽ xong trong tháng 4, bắt đầu từ tháng 5, dự án sẽ thi công đoạn 3. Đến nay, các đoạn 1, 2 và 4 dự án đã hoàn thành cơ bản, có đoạn đã hoàn thành đến 90% khối lượng công việc. Khi đoạn 3 được Bộ NN&PTNT cấp phép thi công, Ban Giao thông sẽ tập trung nhân lực, công tác quản lý, giám sát cho đoạn này, chúng tôi đặt mục tiêu quý II/2023 hoàn thành toàn bộ dự án giai đoạn 2.

Xin cảm ơn ông!

Cùng với buổi làm việc với PV, Ban Giao thông cũng có văn bản thông tin, phản hồi về lý do dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ bị chậm đăng trên báo Tiền Phong những ngày qua.

Văn bản do lãnh đạo Ban Giao thông ký cho biết, dự án đến nay chưa xong do ảnh hưởng nhiều lý do khách quan, trong đó có việc không được áp dụng cơ chế đặc thù như ở giai đoạn 1, quá trình lựa chọn nhà thầu cần nhiều thời gian; cùng với đó, dự án còn phải bổ sung thêm một phương án thi công theo đề nghị của Bộ NN&PTNT và các bước thi công theo phương án này phải theo các trình tự quy định.