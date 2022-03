Dự án được ngân sách rót hơn 1.600 tỷ đồng dính sai phạm, chậm tiến độ

TPO - Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) được đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần lớn bằng ngân sách Trung ương để cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh. Thế nhưng, dù đã hoàn thiện đến hơn 90% khối lượng công trình, đến nay dự án chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng do liên tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 1.500 tỷ đồng lấy từ ngân sách Trung ương

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản trả lời báo Tiền Phong liên quan đến đầu tư Dự án xây dựng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (gọi tắt Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp).

Theo văn bản này, Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông (do Cty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân đầu tư), được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn 10203/VPCP-KTN ngày 13/12/2012 và phê duyệt cơ chế chính sách, áp dụng cơ chế đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (bên trong và bên ngoài hàng rào nhà máy từ ngân sách nhà nước).

Trên cơ sở đó, theo lý giải của ông Ninh, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ sau khi hoàn thiện, sẽ bàn giao cho Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân xây dựng nhà máy luyện phân nhôm trên. Đây là một công ty vốn sở hữu của tư nhân.

“Dự án này hoàn thiện có ý nghĩa chiến lược, là cơ hội, nhân tố quyết định thúc đẩy sự phát triển không chỉ ở tỉnh Đắk Nông mà còn của cả Tây Nguyên”, ông Ninh cho hay.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó hơn 1.500 tỷ đồng của ngân sách Trung ương, còn lại đối ứng của tỉnh Đắk Nông.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, việc xin chủ trương lấy hàng ngàn tỷ đồng của ngân sách đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, tỉnh Đắk Nông căn cứ vào các điều, khoản nào (quy định của luật), theo ông Trần Đình Ninh, địa phương đã căn cứ vào Công văn số 146 ngày 15/5/2015 của Bộ Xây dựng và Công văn 5368 ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án.

“Ngoài cơ chế hỗ trợ ngân sách cho dự án điện phân nhôm trên, tỉnh Đắk Nông còn thực hiện hỗ trợ thêm 4 dự án tương tự cho các doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư hơn 28,3 tỷ đồng, trong đó của Trung ương hơn 23 tỷ đồng, còn lại của địa phương”, ông Trần Đình Ninh cho biết.

Chuyển công an giám định

Theo hồ sơ, ngày 21/9/2015, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ, thời gian thực hiện trong 2 năm (2015-2017). Tuy nhiên, dự án này liên tiếp chậm tiến độ, do các sai phạm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và sạt lở nghiêm trọng tại bờ tường rào khu công nghiệp.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã gia hạn tiến độ của dự án đến năm 2023 mới hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, đến nay, dự án đã khởi công 8/8 gói thầu, hoàn thành xây dựng 90% khối lượng công trình, trong đó có gói thầu đã làm xong.

Tuy nhiên, gói thầu xây lắp số 02XL, xây dựng tường rào hạng mục như đường, bờ kè, hàng rào... của dự án đã đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng, đến nay chưa xác định được nguyên nhân. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xác định, đến nay dự án này đã 5 lần sạt lún nghiêm trọng, ước tính thiệt hại khoảng 75 tỷ đồng.

Dự án do liên doanh Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai trúng thầu thi công.

Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông cho biết, đến nay tỉnh chưa có phương án khắc phục sạt lở tại dự án, do chưa xác định được nguyên nhân. Cũng theo vị này, năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ định đơn vị tư vấn, kiểm định, khảo sát để đánh giá nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục sự cố; đến tháng 9/2021, đơn vị kiểm định đã có kết quả xác minh. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã “phản đối” kết quả này. Do đó, tỉnh Đắk Nông đã giao cho Công an tỉnh này giám định lại để ban hành kết luận chính thức nguyên nhân sự cố sạt lở tại dự án.

Liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã có chuyến thị sát để kiểm tra hồi tháng 10/2020, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tìm ra nguyên nhân sạt lở, sớm có hướng khắc phục. Ông Danh trả lời PV Tiền Phong, nếu sau chỉ đạo của ông, khi đã xác định được nguyên nhân và giải pháp mà các sở ngành các cá nhân, thi công, thiết kế, giám sát không thực hiện, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã xử lý xong sự cố, nhưng vẫn tái diễn (hư hỏng tiếp), tỉnh sẽ xử lý hình sự nếu có liên quan đến con người. Cuối 2021, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Mai Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 5 cán bộ là thuộc cấp của ông Toản gồm, Lê Văn A (SN 1972, nguyên Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đắk R'lấp); Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, nguyên Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk R'lấp); Phạm Văn Dũng (SN 1968, công chức địa chính xã Nhân Cơ); Phan Văn Thời (SN 1988, nguyên phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp); Lê Văn Ngà (SN 1990, nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với giai đoạn 3 mở rộng, nâng cao mực nước lòng hồ số 4; giai đoạn thực hiện đường trục chính từ Quốc lộ 14 vào Khu công nghiệp Nhân Cơ, các cán bộ liên quan đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.