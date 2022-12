Dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên tiếp tục làm móng bất chấp lệnh ngừng thi công

Ngày 5/12, liên quan tới loạt bài Tái diễn dự án “bánh vẽ" ở Tây Nguyên, sau khi có công văn đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, lãnh đạo UBND huyện Cư Kuin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã gửi phản hồi báo Tiền Phong.

Trong văn bản phúc đáp, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin khẳng định hiện trên địa bàn huyện không có dự án Bamboo Villas nào được cấp phép.

"Thời điểm tháng 9/2022, một số cá nhân có treo bảng thông tin về dự án trên sai sự thật. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Ea Ktur làm việc và tháo dỡ các bảng thông tin dự án. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức tiếp tục treo bảng thông tin sai sự thật sẽ xử lý theo quy định", Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho hay.

Theo UBND huyện Cư Kuin, kết quả kiểm tra thực tế ngày 16/11 giữa Thanh tra Sở Xây dựng và huyện này cho thấy, có 2 công trình đã xây dựng trên 2 thửa đất (không phải 1 như báo cáo trước đó của xã Ea Ktur-PV).

Trong đó, có một công trình nhà ở tư nhân do ông Vũ Bảo Nghĩa (trú phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) làm chủ đầu tư (ông Nghĩa được ông Vũ Quốc Lập, trú phường Tân An, cùng thành phố uỷ quyền-PV) tại thửa đất 1846, tờ bản đồ số 8, xã Ea Ktur.

Thời điểm kiểm tra, công trình này đã xây dựng phần đế, trụ móng và giằng móng bằng bê tông cốt thép. Diện tích xây dựng khoảng 200m2.

Công trình thứ hai ngay cạnh cũng là nhà ở tư nhân, song lạ thay, đoàn kiểm tra chưa xác định được chủ đầu tư và thông tin thửa đất. Đoàn ghi nhận công trình này đã thi công xây dựng phần đế, trụ móng, sàn tầng tầm, cột, trụ bằng bê tông cốt thép. Diện tích xây dựng khoảng 126m2. Thời điểm kiểm tra, cả hai công trình trên đã ngừng thi công.

Xử phạt 4 triệu đồng nên không sợ?

Đại diện UBND xã Ea Ktur báo cáo, xã đã kiểm tra, phát hiện hoạt động xây dựng và lập biên bản vi phạm hành chính 2 lần (ngày 29/9 và 3/10) đối với ông Vũ Bảo Nghĩa, xử phạt 4 triệu đồng về hành vi xây dựng trên đất nông nghiệp (được cấp 60m2 đất ở nông thôn nhưng xây dựng 200m2). Đồng thời, yêu cầu ông Nghĩa dừng thi công và dỡ bỏ biển quảng cáo dự án Bamboo Villas tại thửa đất số 1846.

Tuy nhiên, đến ngày 15/11, UBND xã Ea Ktur kiểm tra thực tế tại công trình, phát hiện ông Nghĩa bất chấp lệnh ngừng thi công, tiếp tục cho xây dựng hoàn thiện phần móng đá hộc, đổ thêm bê tông giằng móng. UBND xã Ea Ktur đề nghị ông Nghĩa ngừng mọi hoạt động xây dựng công trình vi phạm.

Đối với thửa đất bên cạnh chưa xác định được chủ đầu tư, trả lời Tiền Phong, ông Đặng Như Phú Tân, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư Kuin cho biết: "Theo thông tin cung cấp của UBND xã Ea Ktur, thửa đất trên đã được nhiều người mua đi bán lại. Sắp tới, chúng tôi làm việc với UBND xã Ea Ktur để xác minh nguồn gốc, chủ đầu tư".

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, hai thửa đất trên đều được tách ra từ thửa 1385, tờ bản đồ số 8, xã Ea Ktur, do ông Nguyễn Quốc Lập (trú phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) đứng tên. Các thửa đất này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ngày 15/6/2022, do ông Trần Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. Mỗi sổ chỉ có 60m2 đất ở nông thôn, còn lại đất trồng cây lâu năm.