'Đột nhập' khu rừng hơn 1.000 ha chứa nhiều 'quốc bảo' Việt Nam

Phiên chợ sâm Ngọc Linh đang được tổ chức lần đầu tiên ở huyện Tu Mơ Rông với 44 gian hàng trưng bày giới thiệu về các sản phẩm (sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu khác). Đây là phiên chợ uy tín khi đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong ảnh, ông Trần Hoàn- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang giải thích, hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt loại sâm "đội lốt" sâm Ngọc Linh.

Được biết, nhiều người tiêu dùng không am hiểu đã mua nhầm sâm trồng ở Lai Châu (giá chỉ vài trăm nghìn đồng/lạng) với giá sâm Ngọc Linh (19 triệu đồng/lạng).

Theo ông Hoàn, sâm trồng ở Lai châu có thân cây to, mọng nước hơn sâm Ngọc Linh. Sâm Lai Châu cũng không có mắt như sâm Ngọc Linh với các mắt được mọc so le. Ngoài ra, có thể nhận thấy rõ củ sâm Ngọc Linh có hình thù khẳng khiu, cứng cáp, trong khi củ sâm Trung Quốc to, tròn. Khi ngửi thì sâm Ngọc Linh có mùi thơm mát, dễ chịu.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh đang được tổ chức lần đầu tiên ở huyện Tu Mơ Rông với 44 gian hàng trưng bày giới thiệu về các sản phẩm (sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu khác). Đây là phiên chợ uy tín khi đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong ảnh, ông Trần Hoàn- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang giải thích, hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt loại sâm "đội lốt" sâm Ngọc Linh.

Được biết, nhiều người tiêu dùng không am hiểu đã mua nhầm sâm trồng ở Lai Châu (giá chỉ vài trăm nghìn đồng/lạng) với giá sâm Ngọc Linh (19 triệu đồng/lạng).

Theo ông Hoàn, sâm trồng ở Lai châu có thân cây to, mọng nước hơn sâm Ngọc Linh. Sâm Lai Châu cũng không có mắt như sâm Ngọc Linh với các mắt được mọc so le. Ngoài ra, có thể nhận thấy rõ củ sâm Ngọc Linh có hình thù khẳng khiu, cứng cáp, trong khi củ sâm Trung Quốc to, tròn. Khi ngửi thì sâm Ngọc Linh có mùi thơm mát, dễ chịu.