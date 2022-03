Đột kích sới đá gà quy mô lớn, tạm giữ hơn 30 đối tượng cùng nhiều tài sản

TPO - Tại hiện trường sới đá gà, lực lượng công an đã bắt giữ 33 người, 30 xe máy, một ô tô, 29 điện thoại di động và gần 300 triệu đồng.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Cầu Ngang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Phạm Trường My (39 tuổi), Nguyễn Minh Thương (36 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu Ngang); Trần Thế Lộc (32 tuổi), Nguyễn Duy Khương (25 tuổi), Nguyễn Văn Lin (27 tuổi, cùng huyện Châu Thành) và Lê Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, Bến Tre) để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Ngoài ra, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 27 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Trước đó, trưa 21/3, PC02 phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Cầu Ngang triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn tại một bãi đất trống thuộc ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng tham gia sới bạc liền bỏ chạy tán loạn, song lực lượng chức năng đã vây bắt thành công 33 đối tượng (độ tuổi từ 27 tuổi đến 54 tuổi, thường trú tại tỉnh Trà Vinh và Bến Tre); đồng thời, thu giữ 6 con gà đá, 7 cựa gà bằng kim loại, 30 xe máy, một xe ô tô, 29 điện thoại di động… và gần 300 triệu đồng tiền mặt.

Qua khám xét khu vực xung quanh đá gà, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt được cất giấu nhiều nơi và 2 bộ lắc xí ngầu.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đến thời điểm bị bắt đã tham gia 4 trận đá gà ăn thua bằng tiền. Được biết, mỗi trận ăn thua bằng tiền dao động từ 5,6 đến 32 triệu đồng.

Theo người dân địa phương, điểm đá gà này được tổ chức thường xuyên, làm mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân quanh khu vực bức xúc.