Đột kích kho hàng, phát hiện hàng ngàn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 7/9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện kho hàng bánh trung thu, kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Trước đó, vào ngày 6/9, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Liên Chiểu) phối hợp với Công an phường Hoà Minh kiểm tra hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Bảo (trên đường Đồng Xoài) do ông Võ Văn Thình (33 tuổi, ngụ phường Hòa Minh) làm giám đốc.

Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh này có 4.594 sản phẩm là bánh trung thu, kẹo các loại xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Qua làm việc, đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các cơ sở bán hàng trên mạng internet.

Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số bánh kẹo nói trên để xử lý theo quy định.

Trong một diễn biến khác, khoảng 10h ngày 6/9, Công an Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mỳ Ngọc Ánh, tại thị xã Kỳ Anh, do ông D.Q.T. (SN 1977, trú tại thôn Chùa, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này có hành vi sản xuất, kinh doanh bánh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 1.768 bánh trung thu chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm và cơ sở chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm.