Đột kích bắt gọn tên cướp cố thủ trong nhà

TPO - Sau khi xông vào nhà, cướp dây chuyền vàng của cụ bà 92 tuổi, B.V.N bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai, khóa trái cửa và cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng đã bao vây, phá khóa, đột kích bắt nghi phạm.

Ngày 8/1, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã phối hợp với lực lượng chức năng ở huyện Tân Phú (Đồng Nai) phá khóa cửa một căn nhà ở xã Núi Tượng (Tân Phú) bắt B.V.N, nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cụ N.T.Đ (92 tuổi, ngụ xã Đạ Kho, Đạ Tẻh).

Trước đó, chiều 7/1, Công an huyện Đạ Tẻh nhận thông tin một cụ Đ. đang ở trong nhà thì bất ngờ bị một thanh niên đột nhập vào nhà, tiếp cận rồi giật 1 sợi dây chuyền vàng 24k.

Công an huyện Đạ Tẻh triển khai lực lượng vào cuộc truy xét, xác định đối tượng gây án di chuyển theo hướng quốc lộ 20. Công an huyện Đạ Tẻh đã đề nghị Công an huyện Đạ Huoai phối hợp truy bắt đối tượng.

Đêm hôm đó, sau khi khoanh vùng nơi ẩn náu của đối tượng gây án là xã Núi Tượng, Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp cùng công an sở tại tiếp cận căn nhà này. Lúc này, nghi phạm đang ở bên trong căn nhà và khóa trái cửa lại. Mặc cho công an kêu gọi, thuyết phục thời gian dài, nghi phạm vẫn cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 2 giờ sáng 8/1, lực lượng công an quyết định bao vây căn nhà, phá cửa, xông vào khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và lực lượng vây bắt.

Bước đầu, đối tượng khai tên là B.V.N (28 tuổi, ngụ huyện Tân Phú). Trưa 7/1, khi đang chạy xe máy trên đường thuộc địa huyện Đạ Tẻh, đối tượng phát hiện một cụ già đeo sợi dây chuyền vàng đang ở nhà một mình, liền tiếp cận cướp giật rồi lên xe bỏ trốn về Đồng Nai.

Sau đó, N. bán sợi dây chuyền vừa cướp được cho một tiệm vàng với giá 9,2 triệu đồng, rồi mang tiền đi trả nợ và chơi game. Khi bị bắt, trên người N. chỉ còn hơn 500 ngàn đồng. B.V.N từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, phải đi cai nghiện ma túy.

Công an huyện Đạ Tẻh đang tạm giữ hình sự B.V.N để điều tra làm rõ vụ cướp.