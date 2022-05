Đợt không khí lạnh từ 13/5 là cực kỳ hiếm gặp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 13-15/5, có thể gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ lên tới cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) được dự báo thấp nhất từ 20-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5. Khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981, theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm Láng (Hà Nội) cho thấy, vào ngày 4/5/1981 nhiệt trung bình ngày ghi nhận 19.6 độ và ngày 5/5/1994 là 19.8 độ.

Ngoài nhiệt độ giảm sâu, đợt không khí lạnh này còn gây mưa to đến rất to từ ngày 13/5, đặc biệt là ở vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai gồm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, sạt lở, lũ lụt ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Theo các chuyên gia, tháng 5 hàng năm vẫn ghi nhận các đợt không khí lạnh tràn xuống nhưng là các đợt không khí lạnh rất yếu, chủ yếu gây mưa dông, nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát. Đợt không khí lạnh mạnh như ngày 13/5 tới là rất hiếm gặp.

Miền Bắc nước ta cũng đang trải qua tháng 5 mát mẻ so với trung bình nhiều năm. Dự báo khoảng nửa cuối tháng 5, nắng nóng mới có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng năm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng được nhận định không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Lượng mưa ở miền Bắc và miền Trung mùa hè năm nay cũng nhiều hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể tại miền Bắc, từ tháng 5-9/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022 tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tại miền Trung, từ tháng 5 đến tháng 7, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vào tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm. Vào tháng 9/2022, tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm.