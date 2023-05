Đột biến 700 tỷ đồng một cổ phiếu ngân hàng

Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong phiên hôm nay, tuy nhiên điểm đến không phải là những mã vốn hoá lớn, có sức ảnh hưởng rõ rệt đến chỉ số. Cổ phiếu lớn phân hoá, VN30-Index đóng cửa tăng hơn 2 điểm, thấp hơn mức tăng của chỉ số chính. Tại rổ VN30, cũng như trên toàn sàn, cổ phiếu bất động sản là nhóm giao dịch khởi sắc nhất. PDR tăng 5,8%, NVL tăng 2,3%, là 2 mã có biên độ tăng cao nhất nhóm VN30.

Cùng trong nhóm bất động sản, HU1, QCG, TDH, VRC tăng trần. Các mã xây dựng như EVG, FCN cũng tăng hết biên độ. Nhóm nhà thầu ghi nhận sắc xanh trên diện rộng, với BCC tăng 6,4%, HHV, CTG, C4G, PLC… tăng trên dưới 2%. Trong top 10 mã thanh khoản cao nhất, cổ phiếu bất động sản đóng góp 1 nửa mã cổ phiếu với DIG, DXG, NVL, PDR, GEX khi tăng giá khá mạnh.

Từ sau quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá sôi động. Giá và thanh khoản đều gia tăng. VND là mã có giao dịch đáng chú ý nhất, thường xuyên đứng đầu về giá trị giao dịch trên toàn thị trường.

Hôm nay, VND giao dịch hơn 40,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 700 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu toàn sàn, tạo cách biệt rõ rệt với mã kế tiếp. Ngoài VND, hàng chục mã chứng khoán như VIX, SHS, SSI, HCM, VCI, MBS, SBS, BSI… cũng trao tay vài triệu đến hàng chục triệu cổ phiếu mỗi phiên. Tuy nhiên, đà tăng của các mã này không đồng đều. Sự điều chỉnh đã xuất hiện ở VIX, SSI, giảm nhẹ dưới tham chiếu.

Thanh khoản gia tăng, tuy nhiên đây không hoàn toàn là tín hiệu tích cực. Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng vọt. LDG, HHP giảm sàn. Nhiều cổ phiếu nhỏ thu hẹp đà tăng, bắt đầu điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,07 điểm (0,29%) lên 1.078,05 điểm. HNX-Index tăng 1,02 điểm (0,46%) lên 221,33 điểm. UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (0,67%) lên 81,67 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp đà khởi sắc, giá trị khớp lệnh HoSE hơn 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch của khối ngoại là điểm trừ lớn, với việc bán ròng gần 560 tỷ đồng, tập trung vào EIB, VNM, NVL, QNS… Khối ngoại bán ròng đột biến tại EIB, giá trị hơn 700 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất của khối ngoại tại cổ phiếu Eximbank kể từ khi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thoái vốn vào trung tuần tháng 1.

Hạn chế giao dịch nhiều cổ phiếu trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Minh Hữu Liên (MHL) từ diện bị kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HNX cũng quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM), CTCP Khoáng sản và Cơ khí (MIM) và CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2) vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 31/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với quy định.