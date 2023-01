Đốt 4 quả pháo lĩnh 4 tháng tù

TPO - Nổ 4 quả pháo trước cổng nhà, Trần Văn Quân (SN 1979) bị Toà án nhân dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) tuyên phạt 4 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với bị cáo Trần Văn Quân (SN 1979) ở khu Hòa Bình, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hậu Lộc, tối 24/12/2022, Trần Văn Quân đã mang 4 quả pháo ra trước cổng nhà để nổ. Tại thời điểm này, tổ tuần tra của Công an thị trấn Hậu Lộc đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel gần đó đã phát hiện sự việc và nhanh chóng bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Quân khai nhận trong quá trình làm nghề lái xe đường dài, Quân đã mua số pháo trên ở tỉnh Quảng Trị về để nổ vào dịp Tết.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thanh Hóa, 4 quả pháo trên được xác định là pháo hoa nổ. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, ngày 16/1, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Hậu Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân 4 tháng tù giam.

Điều 318 Bộ luật hình sự 2015, người nào sử dụng pháo gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm và người phạm tội có thể bị phạt cao nhất đến 07 năm tù.