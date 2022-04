Động thái của Louis Holdings và Trí Việt sau khi lãnh đạo bị bắt

TPO - Ngay sau khi lãnh đạo bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán, Công ty CP Louis Holdings và Cty cổ phần chứng khoán Trí Việt đã công bố nhân sự mới và cam kết đảm bảo các quyền lợi khách hàng, đối tác.

Rạng sáng ngày 21/4, Công ty CP Louis Holdings đã phát đi thông báo về việc ông Vũ Ngọc Long sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4 theo Nghị quyết HĐQT số 68/2022/NQ-HĐQT.LHs.

Ông Vũ Ngọc Long sinh năm 1985, tại Đồng Nai, trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh, có bề dày kinh nghiệm quản lý nhiều năm tại Công ty CP Louis Holdings. Hiện ông Vũ Ngọc Long, là thành viên HĐQT sẽ thay thế cho Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Đỗ Thành Nhân đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Louis Holdings nói rằng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thành viên và Công ty CP Louis Holdings vẫn diễn ra ổn định theo đúng kế hoạch, định hướng mà HĐQT đã đề ra. Các quyền lợi khách hàng, cam kết với đối tác được Louis Holdings đảm bảo theo đúng các nội dung đã tuyên bố, ký kết.

Ngay trong tối 20/4, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt cũng phát đi thông cáo báo chí gửi khách hàng, đối tác và cổ đông thông báo về việc ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc công ty bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thông báo khẳng định, vụ việc nêu trên có liên quan đến hành vi của cá nhân ông Đỗ Đức Nam. Công ty đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

"Công ty xin khẳng định vụ việc nêu trên không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của Công ty. Đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Công ty" - thông cáo báo chí của Cty chứng khoán Trí Việt nêu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định, trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.