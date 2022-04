Dòng người xếp hàng dài mua vé xem HAGL thi đấu ở AFC

TPO - Sáng 14/4, nhiều khán giả xếp hàng tại quầy vé SVĐ Thống Nhất (TPHCM) để mua vé xem trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) trong khuôn khổ AFC Champion League diễn ra vào ngày 16/4.

7h ngày 14/4, hai tiếng trước khi mở bán, đã có hàng trăm người hâm mộ xếp hàng dài trước cổng sân vận động Thống Nhất, đường Nguyễn Kim (quận 10, TP.HCM) để chờ mua vé xem trận đầu tiên của HAGL ở vòng bảng AFC Champions League.

Để đảm bảo trật tự khi vào mua vé, BTC đã yêu cầu các khán giả xếp hàng và cho từng đợt 10 người vào mua để tránh tình trạng chen lấn, giành giật nhau. Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới chứng kiến lại hình ảnh khán giả xếp hàng mua vé vào sân xem một trận đấu. Theo ghi nhận, việc mua vé diễn ra khá trật tự, không có tình trạng xô đẩy, gây mất trật tự.

Vui mừng vì mua được vé, bạn Phan Trung Thiện (sinh viên, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Là người hâm mộ CLB HAGL nên em mong rằng các cầu thủ sẽ tự tin, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng".

Ghi nhận vào thời điểm sáng nay tại khu vực trước cổng sân Thống Nhất, cũng đã xuất hiện phe vé. Nhiều dân phe cầm trên tay cả xấp vé chào mời với mức giá từ 200-300.000 đồng/vé.

Anh Mạnh Hùng (ngụ quận 5, TP.HCM) mua một cặp vé khán đài A5 từ dân phe với giá 300.000 đồng (tức là chênh hơn 100.000 đồng so với mệnh giá vé do BTC bán ra). "Do không có thời gian để xếp hàng mua vé nên tôi chấp nhận mua lại với giá cao", anh Hùng nói.

Trước thông tin vé CLB HAGL và CLB Yokohama F.Marinos bán tràn lan ở “chợ đen”, ông Hoàng Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Thống Nhất, cho biết: "Đây là sự kiện lớn. Nhiều người họ lợi dụng tình hình, lập ra một đội ngũ lớn xếp hàng săn vé từ sáng sớm rồi đem bán kiếm lời. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã bố trí lực lượng kiểm soát vé, cũng như theo dõi những đối tượng có hành vi trên để có biện pháp xử lý kịp thời".

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực sân vận động, ngay trong sáng nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an cùng kiểm tra, kiểm soát.