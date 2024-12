Dòng người đội mưa đến lễ tang nhà văn Quỳnh Dao

TPO - Theo dự báo của cơ quan chức năng, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) sẽ có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 - 400mm, có nơi trên 500mm; gây nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối tại nhiều huyện, thị xã.

TPO - Chị Phương Đông (Ba Đình, Hà Nội) nói không biết 30 Anh trai say hi nhưng rất thích MC Trấn Thành. Chị cùng chị gái quyết định gác lại công việc kinh doanh, bỏ tiền make up "đu" show ca nhạc tại Mỹ Đình lúc 19h tối 9/12.