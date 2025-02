Đồng nghiệp bật khóc, mẹ Kim Sae Ron đi không vững tiễn biệt con gái

TPO - 6h40 sáng 19/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa, Seoul, lễ tang diễn viên Kim Sae Ron đã được tổ chức. Di ảnh và bài vị của cô được đưa lên xe tang, gia đình và đồng nghiệp không kìm được nước mắt.

Theo nguyện vọng của gia quyến, mọi thủ tục tang lễ đều được tổ chức riêng tư. Sports Khan cho biết mẹ của nữ diễn viên đi không vững, cần sự dìu đỡ, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, trong khi hai em gái là Kim Ah Ron và Kim Ye Ron đứng bên cạnh an ủi.

Những người bạn thân thiết, gồm diễn viên Kim Bo Ra, Kwon Hyun Bin và Park Woo Jin (thành viên nhóm AB6IX), đã có mặt để tiễn biệt cô lần cuối.

Nơi an táng Kim Sae Ron là Công viên tưởng niệm Paju Tongil-ro.

"Một thiên tài diễn xuất nhí, cô bé trong bộ phim The Man from Nowhere, tài năng đầy triển vọng - đã hóa thành vì sao trên trời" - tờ Sports Khan viết.

Trước đó ngày 17/2, nhiều đồng nghiệp đã đến viếng, bày tỏ niềm thương tiếc. Tài tử Won Bin - người đã rời xa sự nghiệp diễn xuất 15 năm - đã đích thân đến nhà tang lễ. Anh từng hợp tác cùng Sae Ron trong The Man from Nowhere.

Ngoài ra, các nghệ sĩ như Kim Sung Kyun, Han So Hee, Su Hyun (AKMU), đạo diễn Lee Jung Bum, Jang Sung Kyu cũng có mặt tại tang lễ. Một số nghệ sĩ khác như Lee Na Young, Gong Myung (nhóm FT Island) gửi vòng hoa để chia buồn cùng gia quyến.

Ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul. Một người bạn khi đến nhà cô vào khoảng 5h chiều đã phát hiện sự việc và lập tức báo cảnh sát. Không có di thư được tìm thấy, cảnh sát cũng không phát hiện dấu hiệu xâm nhập hay nghi vấn phạm tội, do đó họ tuyên bố Sae Ron đã đưa ra lựa chọn cực đoan.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron từng lên như diều gặp gió, nhưng kể từ vụ tai nạn lái xe khi say rượu vào tháng 5/2022, cuộc sống của cô gặp bất trắc. Cô đã lái xe trong tình trạng say xỉn và đâm vào trạm biến áp điện, khiến khu vực Sinsa-dong và Apgujeong-dong mất điện trong khoảng 4 tiếng rưỡi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cửa hàng kinh doanh.

Vụ việc khiến Sae Ron bị phạt 20 triệu won vào tháng 4/2023. Công ty quản lý Gold Medalist thay cô thanh toán trước, nhưng cô vẫn phải gánh khoản nợ. Ước tính diễn viên phải trả 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Truyền thông Hàn cho biết thu nhập của cô đều chi trả cho việc kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai khiến Kim Sae Ron rơi vào tình trạng khó khăn cả về tinh thần lẫn tài chính. Dù từng cố gắng làm việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, những lời chỉ trích, bình luận ác ý từ dư luận bủa vây, khiến cô càng thêm kiệt quệ. Người thân cận chia sẻ cô mắc bệnh trầm cảm, vẫn đang điều trị tâm lý.

Kim Sae Ron bước chân showbiz với vai trò người mẫu nhí. Năm 2009, cô vượt qua tỷ lệ chọi 1/1000 để được chọn vào vai diễn đầu tay trong bộ phim A Brand New Life, mở ra sự nghiệp rực rỡ. Ngôi sao được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" tham gia nhiều bộ phim như The Neighbors (2012), Manhole (2014), Snowy Road, (2017), The Villagers (2018) The Queen’s Classroom (2013), Mirror of the Witch (2016), Leverage (2019)...

Sau vụ bê bối say rượu lái xe, vào tháng 8/2023, cô trở lại với vai diễn trong MV Bitter Sweet của iEVE Brothers nhưng không được công chúng đón nhận. Ngoài ra, cô cũng tham gia bộ phim Guitar Man của đạo diễn Shin Jae Ho, nhưng đáng tiếc, bộ phim này đã trở thành tác phẩm cuối của nữ diễn viên.