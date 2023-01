Đồng Nai: Công chức, viên chức hưởng lương trên 7,4 triệu đồng không được hỗ trợ tiền Tết

TPO - Tỉnh Đồng Nai quyết định hỗ trợ tiền Tết mức cao nhất là 15 triệu đồng/người, thấp nhất 240.000 đồng/người. Riêng cán bộ công chức, viên chức đang công tác có mức lương từ 5.0 (7,4 triệu đồng) trở lên không nằm trong đối tượng được nhận hỗ trợ.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về hỗ trợ tiền Tết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 áp dụng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, hưu trí, gia đình chính sách và các đối tượng khác.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 1.200.000 đồng/người (hoặc 1.200.000 đồng/hộ) cho các đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức trong biên chế và các hợp đồng lao động hiện đang công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng hiện đang hưởng lương từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và nhân viên của 6 bệnh viện công lập của tỉnh đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính về chi thường xuyên; Cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố; Cán bộ công chức, viên chức trong biên chế hiện đang công tác, làm việc ở một số cơ quan tại địa phương nhưng hưởng kinh phí theo ngành dọc.

Tuy nhiên quyết định này chỉ áp dụng cho các trường hợp có hệ số lương cộng phụ cấp vượt khung từ 5,0 trở xuống hoặc có mức trợ cấp quy đổi từ 5,0 trở xuống. Theo đó, những trường hợp có hệ số lương cộng phụ cấp vượt khung từ 5,0 trở lên sẽ không có tiền hỗ trợ Tết.

Ngoài ra, quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tiền Tết ở mức cao nhất là 15.000.000 đồng/người và 1 phần quà trị giá 1.500.000 đồng/người hỗ trợ cho các nguyên ủy viên Trung ương Đảng hiện đang cư trú, sinh hoạt Đảng tại Đồng Nai; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy các khóa đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và mức hỗ trợ thấp nhất là 240.000 đồng/người hỗ trợ cho các đối tượng là học viên thuộc cơ sở điều trị nghiện ma túy; phạm nhân đã bị kết án đang được giam giữ trong các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng Công an địa phương quản lý; Trại viên, học viên tại Trường Giáo dưỡng số 4 (xã An Phước, huyện Long Thành); Phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc thuộc Bộ Công an.