Đóng đường ngang tại nút giao 'tử thần' ở Huế

TPO - Lực lượng chức năng đã tiến hành đóng lối tự mở tại nút giao đường Lương Văn Can với đường sắt Bắc – Nam đoạn qua phường An Cựu, quận Thuận Hóa (thành phố Huế), sau khi nhiều vụ tai nạn xảy ra ở vị trí này.

Chiều 12/3, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn lối đi tự mở ở nút giao đường Lương Văn Can với đường sắt Bắc - Nam, thuộc vị trí Km 690+380 đoạn qua phường An Cựu (quận Thuận Hóa, Huế).

Trước đó, chiều 10/3, khi điều khiển xe gắn máy trên đường Lương Văn Can qua vị trí giao cắt với đường sắt này, một nữ sinh viên quê Hà Tĩnh học tại Đại học Huế xảy ra va chạm với tàu hỏa, dẫn đến thương tích rất nặng, tử vong.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nút giao này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giữa người điều khiển phương tiện xe máy lưu thông trên đường Lương Văn Can với tàu hỏa chạy tuyến Bắc - Nam. Đây được xem là "điểm đen" về tai nạn giao thông đường sắt tại Huế, lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất lớn.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, do khẩu độ đường ngang nhỏ, hình thái dốc, nằm trong khu dân cư đông đúc, nên tại nút giao thông này không thể bố trí gác chắn hay hệ thống cảnh báo phòng vệ tự động. Người dân nhiều lần kiến nghị ngành chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn cho nút giao đường Lương Văn Can.

Nhằm hạn chế tai nạn, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên từng thực hiện biện pháp chôn cọc trụ, dựng rào chắn nút giao đường Lương Văn Can, nhưng vẫn bị người dân mở ra để rút ngắn quãng đường qua lại hai bên đường sắt. Ngoài vị trí này, đoạn đường sắt qua thành phố Huế vẫn còn nhiều lối đi tự mở băng ngang chưa thể rào xóa do là tuyến độc đạo, chưa có đường gom vào các khu dân cư.

Còn theo Ban An toàn Giao thông thành phố Huế, để xóa bỏ lối đi tự mở ở đường Lương Văn Can, địa phương từng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), ngành Đường sắt phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng hầm chui, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Liên quan nút giao "tử thần" này và nhiều lối mở tự phát khác tại Huế, trước đó, báo Tiền Phong từng có bài Ám ảnh những đường ngang ‘thương đau’ tại Huế phản ánh về những nỗi ám ảnh tai nạn, chết người, thiệt hại tài sản, thương tật di chứng cơ thể vĩnh viễn… của nhiều người dân tại Huế mỗi khi lưu thông qua các đường ngang, lối tự mở băng vượt đường sắt.