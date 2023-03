TPO - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chính thức quyết định tạm đóng cửa sân bay Điện Biên từ ngày 15/4 tới hết ngày 17/12 năm nay, để phục vụ thi công dự án mở rộng, nâng cấp sân bay này.

Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục Hàng không thông báo tới các hãng hàng không, đơn vị liên quan lịch tạm đóng cửa sân bay Điện Biên từ 0h ngày 15/4, tới 24h ngày 17/12/2023. Việc tạm đóng cửa sân bay để phục vụ thi công các hạng mục của Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

Cục Hàng không cũng vừa phát văn bản yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay thông báo tin tức hàng không theo quy định hiện hành và tổ chức điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn theo thời gian kể trên.

Với các hãng hàng không đang khai thác đường bay đi/đến sân bay Điện Biên, gồm VASCO và Bamboo Airways, Cục Hàng không yêu cầu đơn vị có trách nhiệm duy trì các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn khai thác cho đến thời điểm đóng tạm cửa sân bay Điện Biên; thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng được yêu cầu sắp xếp kế hoạch khai thác đội tàu bay để bảo đảm việc vận chuyển hành khách đi/đến sân bay Điện Biên không bị gián đoạn đến thời điểm đóng tạm thời sân bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an ninh, an toàn khai thác tại sân bay Điện Biên.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên được khởi công từ tháng 1/2022, có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không. Mục tiêu dự án là mở rộng đường cất/hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách… đảm bảo khai thác được các loại máy bay như A320, A321 và tương đương (hiện sân bay này chỉ đủ điều kiện khai thác máy bay cỡ nhỏ, như ATR72 và tương đương); mở rộng nhà ga hành khách để nâng công suất từ 300 nghìn khách/năm hiện nay lên 500 nghìn khách/năm.