Đóng cả trăm triệu nhưng trẻ không thể đến trường

TPO - Phụ huynh Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam cho biết, đã đóng từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng học phí nhưng nhà trường liên tục đóng cửa, tắt điện, không hoạt động.

Chị Phạm Như Quỳnh, có con 2 tuổi theo học tại lớp Piggy, Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam, đóng tại tòa nhà Hapulico quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, trước đó gia đình đóng 1 năm học phí 90 triệu đồng. Mức học phí này đã được giảm 25% theo chính sách đóng 1 lần/năm. Tuy nhiên, gần đây, trường học này liên tục đóng cửa khiến trẻ phải ở nhà.

Bắt đầu từ ngày 17/2, trường có thông báo nghỉ để xử lí sự cố mất điện. Sau đó đến ngày 19/2, trường này lại gửi lời xin lỗi phụ huynh để thông báo, sẽ được cung cấp dịch vụ điện từ ngày 21/2. Điều này đồng nghĩa với việc, học sinh sẽ được quay trở lại trường học từ ngày này. Đến ngày 21/2, phụ huynh tiếp tục nhận thông báo cho con nghỉ học ngày 21/2 và đi học trở lại từ ngày 24/2.

Sau đó, ngày 24 và 25/2 trẻ được thông báo đến trường nhưng chuyển đến học tại một địa chỉ khác tại Smartkids số 6 Lê Văn Thiêm. Thông báo của trường này khẳng định, sẽ đón trẻ quay lại học tập bình thường từ ngày 26/2.

Thế nhưng, phụ huynh lại nhận được thông báo cho con nghỉ học ở nhà 2 ngày 26-27/2 đồng thời cam kết sẽ hoàn trả 150% học phí trong những ngày nghỉ.

Thông báo gần nhất của trường này gửi tới phụ huynh, theo chị Quỳnh là học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 28/2 và quay trở lại học tập bình thường từ ngày 3/3.

Cũng theo phụ huynh này, khi nhà trường liên tục đóng cửa, trẻ không có chỗ học nên sốt ruột đến trường để chất vấn nhưng không có Ban giám hiệu ở đó. Nhà trường chỉ cử một nhân viên tiếp nhận thông tin.

Trước khi cho con học, mình đã tìm hiểu các cơ sở giáo dục mầm non xung quanh. Thấy ở đây, cơ sở vật chất sạch sẽ, trẻ được học chương trình ổn nên quyết định đóng tiền cho con theo học. Mình không thể biết nội tình trường ra sao để bây giờ phải dang dở”, chị Quỳnh nói.

Còn anh T.Đ, phụ huynh có con học lớp 4 tuổi tại trường này cũng nói, gia đình đã đóng 70 triệu học phí cho 6 tháng. Đến thời điểm này con đã học được 5 tháng tuy nhiên nhà trường liên tục đóng cửa.

“Kể từ khoảng giữa tháng 2, trường liên tục thông báo nghỉ học với nhiều lí do khác nhau. Hôm trường đưa lí do phun thuốc muỗi, có hôm do mất điện. Hẹn ngày đi học trở lại xong đến ngày đó lại tiếp tục thông báo nghỉ tiếp. Tôi cũng chán nản và đang tìm trường khác để chuyển cho con học tập ổn định còn đi làm”, anh T.Đ nói.

Các phụ huynh cho biết, họ bức xúc vì tiền học phí đã đóng nhưng nhà trường liên tục thông báo nghỉ học, không có buổi làm việc với phụ huynh học sinh để thống nhất phương án. Dù trước đó, phụ huynh đã có ý kiến, nhà trường có thể chuyển cơ sở để đảm bảo chỗ học, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Vương Thị Vân Khánh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh và sẽ tiến hành làm việc, xác minh.

Phòng GD&ĐT sẽ yêu cầu nhà trường có giải pháp khắc phục, giải quyết trong thời gian sớm nhất cũng như chịu trách nhiệm đến cùng đảm bảo quyền lợi của học sinh, phụ huynh.