Đơn vị tiên phong phân phối độc quyền nước uống Bareun Mokjang Lactic tại Việt Nam

Ngọc May hiện là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho dòng nước uống Bareun Mokjang Lactic nổi tiếng giới mẹ bỉm,được các mẹ ưu ái gọi là sữa háu ăn Lotte, góp phần hỗ trợ các bậc phụ huynh trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho con trẻ.

Khởi nghiệp từ tâm huyết của bà mẹ trẻ tạo nên sự đột phá

Ngọc May được sáng lập bởi nữ doanh nhân Đào Minh Ngọc, biệt danh "cô May", Ngọc May chuyên cung cấp các sản phẩm cho mẹ và bé. Mặc dù có bằng Thạc sĩ Kiến trúc, niềm đam mê đặc biệt với trẻ em cùng lòng nhân ái đã thôi thúc cô May rẽ hướng từ kiến trúc sang phát triển các dự án liên quan đến trẻ em như thời trang và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, cùng những dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với mong muốn nối dài cánh tay yêu thương trẻ em trên mọi miền Tổ quốc.

Cô May chia sẻ: "Với mong ước mang lại điều tốt nhất cho con trẻ, tôi quyết tâm cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cho phụ huynh tại Ngọc May. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ phụ huynh tiếp cận sản phẩm chất lượng và an toàn, để trẻ phát triển toàn diện."

Nước uống Bareun Mokjang Lactic: Đồng hành cùng bậc cha mẹ

Ngọc May liên tục tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc chất lượng cho trẻ, nổi bật trong số đó là nước uống Bareun Mokjang Lactic. Sản phẩm này giúp các bậc cha mẹ dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề ăn uống của trẻ nhỏ, biến những bữa ăn căng thẳng thành thời gian vui vẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và ngăn ngừa các vấn đề dinh dưỡng như suy dinh dưỡng.

Nước uống Bareun Mokjang Lactic từ Tập đoàn Lotte nổi tiếng Hàn Quốc bao gồm thành phần Isomalto-oligosaccharide và tám loại vitamin thiết yếu (A, B1, B2, B6, C, Niacin, Axit folic, E), cùng 4,5% probiotic lỏng. Isomalto-oligosaccharide có vai trò tăng cường sức khỏe đường ruột, bảo vệ hệ miễn dịch và hấp thu dinh dưỡng. Các vitamin giữ vai trò cân đối dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển toàn diện.

Nước uống Bareun Mokjang Lactic rất phù hợp cho trẻ biếng ăn hay gặp vấn đề dinh dưỡng, giúp tăng cường sự thèm ăn và khả năng đề kháng tự nhiên. Thiết kế bao bì bắt mắt cùng hương vị hấp dẫn cũng khiến sản phẩm này được trẻ em đặc biệt yêu thích.

Hành trình đưa nước uống Bareun Mokjang Lactic đến với người tiêu dùng Việt

Nhằm trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, Ngọc May đã phải vượt qua những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe từ phía Lotte. Với tình yêu trẻ em và khát vọng mang đến chất lượng tốt nhất, Ngọc May đã nỗ lực chuẩn bị hồ sơ và chiến lược phát triển bền vững. Cuối cùng, sự cố gắng đã được đền đáp khi Ngọc May thành công ký kết hợp đồng phân phối độc quyền, mang lại sự tiện lợi và giá cả hợp lý cho phụ huynh Việt khi tiếp cận nước uống Bareun Mokjang Lactic.

Ngọc May cũng đặt kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng cho trẻ em trong tương lai, hướng đến trở thành người bạn đáng tin cậy nhất của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con yêu toàn diện tại Việt Nam.

Ngọc May: Địa chỉ hạnh phúc của mẹ, sự tiện lợi cho con

Ngọc May đặt trụ sở tại số 37, ngõ 249 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, và văn phòng tại tòa nhà N03T6 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quý khách có thể liên hệ qua Hotline 0965913101, Email: ngocmayofficial@gmail.com ; Website: https://ngocmay.com/ và http://suahauanlotte.vn/

Ngọc May cam kết tạo nên một trải nghiệm làm mẹ đầy hạnh phúc và trọn vẹn, đồng thời mang đến sự tiện lợi cho phụ huynh trong hành trình chăm sóc con trẻ.