Đơn hàng vải thiều xuất Nhật tăng vọt, giá cao

TPO - Để xuất sang Nhật, quả vải phải vượt qua kiểm nghiệm không tồn dư hàng nghìn chất bảo vệ thực vật, đồng thời phải xử lý xông hơi khử trùng bằng methyl bromide để loại bỏ toàn bộ vi sinh vật, hóa chất (nếu có) tồn dư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Ngô Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam - cho biết, chiều nay (2/6) công ty đã hoàn thành tục để xuất 6 tấn vải đầu tiên của mùa vụ năm nay sang thị trường Nhật Bản.

Theo bà Hồng, mấy năm qua vải thiều Việt Nam đã chinh phục thành công người tiêu dùng Nhật Bản - thị trường được xem là khó tính nhất hiện nay. Do đó, năm nay số lượng đơn hàng từ thị trường Nhật tăng vọt với giá cao.

"Mấy hôm nay, các chuyên gia Nhật đã sang tại nhà máy kiểm tra rất kỹ về chất lượng và điều kiện. Lô nào đáp ứng mới được đóng dấu chứng nhận để xuất khẩu”, bà Hồng nói.

Dù vậy doanh nghiệp đang phải cân đối số lượng vì năm nay tình trạng mất mùa khiến doanh nghiệp lo không đáp ứng đủ nhu cầu của các thị trường.

Ông Mai Xuân Thìn - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại và dịch vụ Rồng Đỏ - cho biết, dự kiến năm nay sản lượng vải thiều chính vụ sang Trung Đông có thể giảm, nhưng vải u hồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Australia, Mỹ, Nhật Bản vẫn giữ được mức tăng trưởng.

Riêng sản lượng vải do doanh nghiệp thu mua, đóng gói và xuất sang thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu bởi các đối tác thị trường này đang rất ngóng chờ nên đặt rất sớm.

"Hiện doanh nghiệp đã sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất sơ chế đóng gói để đáp ứng các đơn hàng từ phía đối tác Nhật Bản. Dự kiến sản lượng xuất sang thị trường này có thể tăng 30-40%", ông Thìn chia sẻ.

Theo khảo sát, giá vải xuất khẩu các doanh nghiệp Việt Nam đã ký với đối tác vào khoảng 8-10 USD/kg đối với thị trường Nhật Bản, 15 USD/kg đối với Mỹ, 10 USD/kg đối với Pháp, 6-6,5 USD/kg đối với Úc.

Các doanh nghiệp cho biết, do sản lượng khan hiếm, giá vải thu mua tại vườn năm nay dao động từ 35.000-40.000 đồng/kg, tăng 1,5-2 lần so với mọi năm. Sang thị trường Nhật, năm nay các siêu thị nước này có thể bán tới 500.000-600.000 đồng/kg (tăng 200.000 đồng/kg so với năm ngoái).

Ông Naoki Matsuda - chuyên viên phụ trách thu mua nông sản tươi của Công ty Aeon Global Merchandising - cho biết, thời gian qua, người tiêu dùng Nhật Bản ăn trái vải nhập từ Việt Nam đều đánh giá rất ngon. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân Nhật Bản chưa biết đến sản phẩm này. Chính vì vậy, doanh nghiệp vừa bán hàng, vừa tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá để người dân Nhật Bản biết đến quả vải nhiều hơn.

Theo ông Naoki Matsuda, năm nay doanh nghiệp này dự kiến sẽ đưa khoảng 30 tấn vải thiều Việt Nam vào Nhật Bản, tăng 120% so với năm ngoái.