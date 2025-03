Đòn bẩy hạ tầng đưa BĐS Bình Dương bứt phá

Đặt mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Bình Dương đang nỗ lực đầu tư và phát triển mạnh mẽ hệ thống hạ tầng giao thông. Sự bứt phá này không chỉ thúc đẩy kinh tế liên vùng mà còn gia tăng giá trị BĐS, đặc biệt tại khu vực trung tâm các thành phố trẻ và dọc theo các trục giao thông trọng điểm.

Huy động 100.000 tỷ đồng để Bình Dương xây dựng hạ tầng

Với quan điểm “lộ thông tài thông”, trong giai đoạn 2021 - 2030, Bình Dương tập trung huy động 100.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án giao thông trọng điểm nhằm kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị và cảng biển. Số vốn được đảm bảo phân bổ hợp lý với ưu tiên hàng đầu dành cho các dự án giao thông trọng điểm và cơ sở hạ tầng liên kết vùng.

Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy kết nối giữa tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), cảng biển, sân bay quốc tế.

Nguồn vốn tập trung vào các dự án cao tốc và đường vành đai, gồm: giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (4.000 tỷ đồng), đường Vành đai 3 và Vành đai 4 - TP.HCM, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn, các tuyến đường ven sông Sài Gòn, nghiên cứu đầu tư tuyến metro kết nối TP.HCM - Bình Dương,..

Trong đó, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Vành đai 4 - TP.HCM là hai dự án mới khởi công năm 2025, thu hút nhiều sự quan tâm. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho BĐS.

Sự phát triển hạ tầng không chỉ cải thiện kết nối giao thông mà còn tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản. Thực tế, năm 2025, bảng giá đất Bình Dương ghi nhận mức tăng 30 - 80%, với mức cao nhất hơn 52 triệu đồng/m² tại TP Thủ Dầu Một. Các tuyến đường loại I như Yersin, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám… tăng 38%, lên 52,2 triệu đồng/m². Đường loại II như Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Phú Lợi… dao động 31 - 40 triệu đồng/m². (Nguồn)

Bên cạnh đó, Bình Dương còn đứng đầu cả nước về thu hút FDI và tỷ suất nhập cư. Điều này thu hút nhiều chủ đầu tư lớn rót vốn vào các dự án mới với đa dạng loại hình sản phẩm, đảm bảo nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền đón chu kỳ BĐS mới

Theo giám đốc Batdongsan.com.vn, so với hàng loạt thị trường vệ tinh khác của TP.HCM như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, bất động sản Bình Dương đang là một điểm sáng nổi bật phía Nam với những con số tăng trưởng ấn tượng. "Bình Dương là tỉnh có mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương tăng 32%, trong khi Long An tăng 17%, Đồng Nai tăng 18%, và Bà Rịa Vũng Tàu là 22%", giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ. Mối quan tâm của khách hàng ở giai đoạn này chủ yếu tập trung vào phân khúc các dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá, giá bán vừa túi tiền & tính thanh khoản cao.

Trong bối cảnh nhu cầu bất động sản gia tăng, đặc biệt với các dự án có pháp lý rõ ràng và tiềm năng phát triển, nhà phố Uni Complex Bình Dương nổi bật nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm Thành phố Mới, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và đầu tư.

Nhà phố Uni Complex Bình Dương tọa lạc tại trung tâm của Thành phố Mới Bình Dương – một khu vực phát triển năng động nhất tỉnh. Dự án sở hữu vị trí đặc biệt, nằm trong “tam giác vàng” của Bình Dương khi được bao quanh bởi 03 trung tâm quan trọng: Trung tâm Hành chính, Trung tâm văn hóa, Trung tâm Tài chính. Từ Uni Complex, cư dân chỉ cần mất 5 - 15 phút kết nối đến các tiện ích ngoại khu như: Trung tâm hành chính, khu phức hợp trung tâm mua sắm - nghệ thuật - giao lưu văn hóa - thể thao WTC Gateway, công viên trung tâm với hồ sinh thái, bệnh viện, trường học các cấp.

Khu phố thương mại Uni Complex sở hữu số lượng sản phẩm khan hiếm. Uni Complex có thiết kế độc đáo với 100% shophouse đa năng sở hữu 02 mặt tiền, sẵn sàng mang đến cho chủ sở hữu khả năng kinh doanh gần như lập tức với các loại hình như: Nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng kinh doanh quần áo – phụ kiện – trang sức, hiệu thuốc, phòng khám y tế chuyên gia, siêu thị mini, khách sạn,…

Ưu thế thương mại của Uni Complex còn đến từ lợi thế các căn shophouse tại đây đều sở hữu lộ giới rộng từ 16 - 29m cùng quy hoạch diện tích tối ưu, giúp khai thác hiệu quả công năng, kinh doanh đa tầng – đa lợi nhuận. Dãy shophouse tại đây dự kiến sẽ phục vụ cho hơn 125.000 người dân địa phương và hơn 400.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động tri thức đến đây sinh sống và làm việc.

