Đối tượng 'tuồn' hàng lậu qua sân bay Nội Bài khai đưa hối lộ cho một số cán bộ hải quan

Hoàng An
TPO - Bị can Đinh Quang Tiến khai đã trực tiếp đưa tiền cho một số cán bộ hải quan trong ca trực thuộc Đội thủ tục hành lý nhập khẩu với mức 1,2 triệu đồng/kiện hành lý để được vận chuyển hàng hóa qua cửa kiểm soát hải quan mà không phải khai báo hải quan và nộp thuế.

Vận chuyển trái phép hàng lậu trị giá hàng tỷ đồng

Ngày 20/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Đinh Quang Tiến (SN 1990), Lê Thị Quỳnh Anh (SN 1995) đều ở Hà Nội và Trần Văn Tiến (SN 1991) ở Hải Phòng, Ngô Chí Công (SN 1995) ở tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 12/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra việc thông quan, nhập khẩu hàng hóa trên chuyến bay số hiệu JL0751 từ Nhật Bản về Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các bị can có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa. Trong đó, Đinh Quang Tiến vận chuyển trái phép 78 kiện hành lý ký gửi và 9 túi hành lý xách tay trị giá hơn 1,7 tỷ đồng; bị can Quỳnh Anh vận chuyển trái phép 15 kiện hành lý trị giá hơn 488 triệu đồng; bị can Trần Văn Tiến vận chuyển trái phép 12 kiện hành lý và 1 kiện hành lý xách tay trị giá hơn 384 triệu đồng; bị can Ngô Chí Công vận chuyển trái phép 8 kiện hành lý trị giá hơn 130 triệu đồng.

Ngoài ra, 10 đối tượng khác có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tổng trị giá hơn 728 triệu đồng. Tuy nhiên giá trị hàng hóa của từng đối tượng chưa đủ 100 triệu đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

screen-shot-2025-08-20-at-120720.png
Ảnh minh họa.

Với nhóm bị can bị truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng quy kết từ cuối năm 2022, Đinh Quang Tiến nhận vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam cho khách có nhu cầu tránh khai báo hải quan và tránh nộp thuế để được trả công. Khách từ Nhật Bản (không xác định được nhân thân) liên lạc với Đinh Quang Tiến hoặc giao cho người vận chuyển thuê trực tiếp liên lạc với bị can qua Zalo, Facebook, Viber, Telegram, để thông báo họ tên người vận chuyển, số hiệu chuyến bay, ngày, giờ máy bay hạ cánh, số kiện hàng và các loại mặt hàng sẽ vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không về sân bay Nội Bài.

Tại đây, Đinh Quang Tiến tổng hợp các thông tin của hành lý vận chuyển để báo với cán bộ hải quan ca trực tại cửa kiểm soát nhằm mục đích tránh khai báo hải quan và nộp thuế, đồng thời thỏa thuận chi cho cán bộ hải quan 1,2 triệu/kiện hành lý.

Theo cáo buộc, bị can Tiến yêu cầu khách hàng khi nhận các kiện hành lý tại Tải băng chuyền phải giật và xé bỏ thẻ có ghi thông tin chủ hành lý nhằm mục đích chối bỏ trách nhiệm nếu bị cơ quan chức năng phát hiện. Tiến thỏa thuận thu của khách thuê 1,3 - 1,5 triệu đồng/kiện hành lý.

Sau đó, Đinh Quang Tiến thuê người vận chuyển hàng, trả công từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. Những người này có nhiệm vụ chờ ở sảnh A1 nhà ga Quốc tế T2 để nhận hàng và đưa ra bãi xe rồi chuyển cho khách theo địa chỉ khách yêu cầu.

Khai đưa tiền cho cán bộ hải quan

Để tiện cho việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Tiến lập nhóm Zalo có tên “hở ra là cho chim ăn” để trao đổi thông tin khi có hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam.

Trước khi hàng về, Tiến nhắn lên nhóm về số lượng hàng hóa, họ tên những người thuê vận chuyển, số hiệu chuyến bay và ngày, giờ máy bay hạ cánh để họ biết và chủ động đi cùng Tiến ra sân bay Nội Bài để vận chuyển hàng cho khách.

Khoảng 23h30 ngày 12/12/2023, khi đang thực hiện hành vi phạm tội, Đinh Quang Tiến bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo tài liệu điều tra, các bị can còn lại sinh sống ở Nhật Bản, trung gian vận chuyển hàng để giao cho Tiến.

Quá trình điều tra, Tiến khai đã trực tiếp đưa tiền cho một số cán bộ hải quan trong ca trực thuộc Đội thủ tục hành lý nhập khẩu với mức 1,2 triệu đồng/kiện hành lý để được vận chuyển hàng hóa qua cửa kiểm soát hải quan mà không phải khai báo hải quan và nộp thuế.

Tiến trình bày không biết rõ tên tuổi của các cán bộ này. Việc đưa tiền diễn ra tại khu vực bãi để xe ô tô của sân bay, không có ai biết hay chứng kiến. Ngày 12/12/2023, Tiến chưa kịp liên lạc với các cán bộ hải quan thì bị cơ quan công an phát hiện.

Hoàng An
