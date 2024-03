Đối tượng cuối cùng trong vụ cướp 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc ra đầu thú

TPO - Dương Đức Luân (SN 2000) - nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú và giao nộp 311.500.000 đồng.

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân (SN 2000, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Hà Trung vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 17h00' ngày 14/3, đối tượng Luân đã ra đầu thú và giao nộp 311.500.000 đồng số tiền còn lại.

Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ được chiếc xe mô tô Honda Vision màu xanh, tại khu vực gầm cầu đường tránh cầu Thăng Long, thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội mà Luân sử dụng chở Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa (Kim Thành) đi cướp giật tài sản ngày 8/3, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Như thông tin đã đưa, chiều 8/3, chị P.T.T. ở huyện Vĩnh Tường đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng. Khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường Mê Linh thuộc địa bàn phường Liên Bảo, chị T. vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi ô tô thì bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra đến nay, các đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 3 đối tượng tham gia nhóm Facebook “Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Lều...”. Sau đó, 3 đối tượng “cùng chung ý tưởng” nhắn tin riêng, hẹn gặp gỡ để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn TP Vĩnh Yên.