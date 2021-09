Đôi nam nữ ôm thùng bia bỏ chạy khi đang giãn cách gây xôn xao cộng đồng mạng

TPO - Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã mời đối tượng đến trụ sở làm việc liên quan đến hành vi đi mua bia giữa lúc địa phương đang giãn cách xã hội. Đáng nói, sau khi mua xong thùng bia, đối tượng không trả tiền mà lên xe bỏ chạy khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Tối 5/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đi xe máy ôm thùng bia bỏ chạy khi chưa trả tiền cho chủ quán tạp hóa. Vụ việc được cho là xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, vụ việc được ghi lại từ camera an ninh tại cửa hàng tạp hóa Quế Sơn thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 6/9, lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp cho biết ngay khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an thị trấn Thanh Bình phối hợp Công an xã Thiện Hưng và Công an xã Hưng Phước khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định được đối tượng Lê Thị Hoài Thương (SN 1986, HKTT: ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) là người điều khiển phương tiện và mời lên trụ sở Công an xã Hưng Phước để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Hoài Thương đã khai nhận cùng Đoàn Công Dương (SN 1995, HKTT: Thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú) thực hiện hành vi trên mua bia tại quán tạp hóa nhưng không trả tiền.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Phước đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hành vi của đối tượng trên đã vi phạm pháp luật, quy định phòng, chống dịch COVID-19.