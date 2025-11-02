Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Độc quyền Y-Fest TP.HCM: Màn trình diễn ấn tượng và cảm xúc từ các nghệ sỹ quốc tế

P.V

Lần đầu tiên, sự kiện được kết nối với điểm cầu phố đi bộ Hà Nội nối liền và thăng hoa cảm xúc cho khán giả hai miền Bắc - Nam. Đặc biệt, màn trình diễn không trọng lực xuất hiện ấn tượng ngay trên sân khấu Y-FEST sẽ đưa khán giả bay lên cùng âm nhạc theo đúng nghĩa đen.

Đỉnh cao nghệ thuật: Màn trình diễn “không trọng lực” độc quyền

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt hoàn toàn của Y-FEST 2025 là sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Anh Quốc trực tiếp thể hiện với màn trình diễn HELIOSPHERE. Đây là một màn trình diễn nghệ thuật nhào lộn trên không và tương tác với khán giả để tạo nên ảo giác bay lơ lửng giữa không trung.

image001.jpg
Màn trình diễn HELIOSPHERE - nhào lộn và tương tác với khán giả từ trên không

Với những vòng xoay uyển chuyển và chuyển động nhẹ như không trọng lực, một nghệ sĩ nhào lộn được treo dưới quả bóng khí heli sẽ mở ra trải nghiệm thị giác và tương tác ấn tượng trong khoảng không giữa mặt đất và bầu trời.

Màn kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật trình diễn trên không (aerial performance), công nghệ chiếu sáng tiên tiến và âm nhạc điện tử, tạo ra một trải nghiệm siêu thực, đánh thức mọi giác quan của người xem. Đây không chỉ là một tiết mục mà là minh chứng cho việc công nghệ Viettel hòa quyện cùng âm nhạc và cảm xúc để tạo nên những trải nghiệm không giới hạn.

image003.jpg
Màn trình diễn “không trọng lực” kết hợp công nghệ chiếu sáng và âm nhạc điện tử đến từ các nghệ sĩ Anh Quốc

Màn trình diễn Heliosphere lần đầu ra mắt vào tháng 4 năm 1998, lấy cảm hứng từ những “bong bóng ánh sáng” (heliospheres) trong không gian. Đến nay đã biểu diễn tại 67 quốc gia trên thế giới, trung bình 60 buổi mỗi năm. Trong suốt hành trình đó, nghệ sĩ đã không ngừng thử nghiệm và sáng tạo với vỏ bọc, trang phục, hình thức gắn thương hiệu, ánh sáng, kích thước, hình dạng và chất liệu khác nhau, và vẫn tiếp tục phát triển những biến thể mới — bởi với Heliosphere, khả năng sáng tạo là vô tận.

Xoá nhoà khoảng cách: Kết nối Bắc - Nam bằng âm nhạc và công nghệ

Lần đầu tiên, sân khấu Y-FEST tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh sẽ kết nối trực tiếp với điểm cầu tại Nhà hát lớn Hà Nội.

image005.jpg
Sân khấu Y-Fest tại TP.HCM sẽ được kết nối điểm cầu tại TP.Hà Nội

Việc kết nối trực tiếp được đảm bảo bằng 5G Viettel sẽ mang đến một hành trình cảm xúc xuyên suốt giữa hai miền Nam - Bắc. Mọi khoảng cách địa lý được xóa nhòa trong âm nhạc và ánh sáng, tạo nên một không gian cộng đồng rộng lớn, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa chung nhịp đập, đồng điệu về cảm xúc.

Sự kiện diễn ra vào 19h30 ngày 2/11/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP. HCM, kết nối trực tiếp với điểm cầu tại Nhà hát lớn Hà Nội và được livestream trên truyền hình TV360, Fanpage Viettel Telecom. Đây là sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Viettel Telecom.

P.V
#Y-Fest 2025 #màn trình diễn không trọng lực #công nghệ 5G Viettel

Cùng chuyên mục