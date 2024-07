Doanh thu quý II/2024 của Vinamilk lập đỉnh mới

Doanh thu lập đỉnh mới

Tổng doanh thu hợp nhất Quý II/2024 của Vinamilk đạt 16.665 tỷ đồng, vượt đỉnh 16.194 tỷ đồng của Quý III/2021 để trở thành quý có doanh thu cao nhất. Đây cũng là quý có mức tăng trưởng cao nhất của doanh nghiệp tính từ đầu năm 2022 với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Kết quả này được hỗ trợ bởi cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài với mức tăng trưởng tăng lần lượt 5,8% và 29,9% so với cùng kỳ. Với sự tăng tốc trong Quý II/2024, tổng doanh thu hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 30.790 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 48,7% kế hoạch năm.

Biên lợi nhuận gộp mở rộng 2 điểm phần trăm lên 42,4% nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh và công ty chủ động điều chỉnh chính sách mua hàng phù hợp với diễn biến giá nguyên liệu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II/2024 đạt 2.695 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.903 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,3% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính đến hết Quý II, Vinamilk duy trì bảng cân đối kế toán khỏe mạnh và có tính thanh khoản cao, tổng tài sản đạt 54.194 tỷ đồng và chỉ số nợ vay trên tổng tài sản là 14,7%. Bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk, nhận định trong công bố thông tin, Vinamilk đã có một quý vượt trội khi tổng doanh thu hợp nhất lập kỷ lục mới, quan trọng hơn, doanh thu đạt tăng trưởng ở tất cả các bộ phận từ trong nước, xuất khẩu đến các đơn vị thành viên trong và ngoài nước.

Cũng theo bà Liên, kết quả này đến từ việc liên tục cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tối ưu hiệu quả hoạt động và chiến lược đổi mới mạnh mẽ trong thời gian qua. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho thấy tự tin về kế hoạch kinh doanh năm 2024, với các yếu tố vĩ mô đang cải thiện kết hợp với các chiến lược đổi mới đang được thực hiện mạnh mẽ.

Xuất khẩu “bứt tốc”, doanh thu nội địa duy trì đà tăng ổn định

Xét về cơ cấu nguồn thu, thị trường nước ngoài đóng góp tới 18,5% doanh thu hợp nhất Quý II/2024. Trong đó, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng 5,9% trong Quý I/2024. Liên tục cải tiến sản phẩm và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động là cơ sở tăng trưởng cho hoạt động xuất khẩu trong các quý vừa qua.

Bên cạnh đẩy mạnh các thị trường truyền thống, Vinamilk đang mở ra các cơ hội mới theo xu hướng cung cấp cho các chuỗi toàn cầu. Định hướng này đưa sản phẩm Vinamilk đến nhiều hơn ở khu vực Châu Úc. Song song đó, Châu Phi và Nam Mỹ cũng đang là các khu vực tiềm năng của doanh nghiệp này.

Trong thời gian tới, Vinamilk duy trì sự tập trung vào các thị trường mới nổi, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Trong Quý II, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương quốc tế với việc liên tục tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế trong và ngoài nước như: Vietnam Sourcing kết nối với các nhà bán lẻ, chuỗi cung ứng toàn cầu, các triển lãm tại Trung Quốc, Nam Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan…

Chiến lược phát triển bền vững cũng được Vinamilk tận dụng như một thế mạnh cạnh tranh khi xuất khẩu để tạo ra “làn gió mới”. Đơn cử như các sản phẩm xuất khẩu sang Úc và New Zealand với bao bì thân thiện môi trường, dự kiến đến 2025, 100% sản phẩm xuất đến khu vực này sẽ dùng bao bì dễ tái chế…

Với các chi nhánh nước ngoài tại Campuchia và Mỹ, doanh thu thuần Quý II/2024 đạt 1.384 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với cùng kỳ và cao hơn so với mức tăng 9,6% trong Quý I/2024.

Trong khi đó, nguồn doanh thu chính đến từ kênh nội địa đạt 11.850 tỷ đồng trong Quý II/2024, tăng 3,8% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong 3 quý gần nhất, nhờ vào mức tăng trưởng hai chữ số của các ngành hàng sữa chua uống, sữa đặc, sữa hạt… nhờ nhiều nỗ lực cải tiến sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và marketing hiệu quả. Tính riêng Quý II, Vinamilk có nhiều sự đổi mới về bao bì sản phẩm như sữa chua ăn và sữa chua uống Probi, giới thiệu sản phẩm sữa hạt cao đạm mới hay tung chiến dịch quảng cáo “Vắt mỗi ngày, Tươi mỗi ngày” cho Sữa tươi 100%...

Tháng 6/2024, theo báo cáo uy tín “Dấu chân thương hiệu” từ Kantar Worldpanel, Vinamilk là thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất Việt Nam 2024, và Top 3 Nhà sản xuất FMCG được chọn mua nhiều nhất ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Theo các nhận định từ Kantar Việt Nam, sự đổi mới, năng động đáp ứng nhu cầu mới cũng chính là yếu tố giúp Vinamilk giữ vị thứ này năm thứ 12 liên tiếp.

Mảng Phát triển bền vững tiếp tục được doanh nghiệp thực hiện. Năm 2024 là năm thứ 17 Vinamilk tiếp tục thực hiện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, trao tặng 630.000 hộp sữa cho hơn 8.000 trẻ em khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình hành động hướng đến Net Zero 2050 vẫn đang được Vinamilk triển khai mạnh mẽ với các hoạt động kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064, trồng rừng để hấp thụ Carbon, tiến tới trung hòa Carbon cho các đơn vị thành viên…

Chương trình hành động hướng đến Net Zero 2050 của Vinamilk đã nhận được sự quan tâm lớn tại Hội nghị sữa toàn cầu 2024 diễn ra tại Anh Quốc và Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Châu Á được nhận giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á (AREA) 2024 – trong hạng mục “Green Leadership”.

Bức tranh nền kinh tế Việt Nam khởi sắc với GDP Quý II/2024 tăng 6,9% so với cùng kỳ, từ mức tăng 5,9% trong Quý I/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, GDP tăng 6,4% so với cùng kỳ. Theo sử dụng GDP, tiêu dùng trong nước cải thiện với mức tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 2,7% trong 6 tháng năm 2023.

Theo AC Nielsen, ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) trong Quý II/24 tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức đi ngang trong Quý I/2024 và mức tăng 1,1% trong năm 2023. Ngành sữa cũng ghi nhận xu hướng phục hồi khi mức giảm chỉ còn 1,8% trong Quý II/2024 so với mức giảm 2,8% trong Quý I/24 và giảm 4% trong Quý IV/23.