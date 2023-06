Doanh nghiệp kêu trời vì thiếu tài xế xe container

TP - Do yêu cầu cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng FC nghiêm ngặt nên dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài xế xe container, từ đó khiến các doanh nghiệp vận tải khó mở rộng quy mô và đơn hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc luân chuyển hàng hóa trên thị trường.

Thiếu 30% lái xe container

Ông Tôn Thất Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex Logistics (TP Thủ Đức, TPHCM), cho biết, những năm gần đây, đơn vị của ông cũng như các doanh nghiệp vận tải đều đang “đau đầu” vì thiếu hụt tài xế lái xe hạng FC (lái xe đầu kéo container, sơ mi rơ mooc…). “Hiện nay các doanh nghiệp vận tải thiếu 20-30% tài xế container so với nhu cầu, mức độ này là khá lớn", ông Hưng nói.

Ông Hưng phân tích, để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, đơn vị vận tải nào cũng muốn là mở rộng kinh doanh thêm các đầu xe. Tuy nhiên, khi thêm đầu xe nhưng không có tài xế thì đương nhiên xe không thể hoạt động nên không có doanh thu. Cho xe nằm bãi thì tốn chi phí khấu hao, tiền bến bãi, lãi vay, phí bảo trì, bảo dưỡng… Theo ông Hưng, việc thiếu hụt tài xế đang ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, đồng thời trực tiếp hạn chế luân chuyển hàng hóa trên thị trường vì xe có nhưng không thể chạy được.

Theo ông Hưng, nhiều người không chọn học GPLX hạng FC, phần vì đặc thù tính chất nghề nghiệp có nhiều khó khăn; phần khác, vì những quy định ngặt nghèo. Để được phép điều khiển xe container, các tài xế cần phải nâng GPLX từ hạng C lên hạng FC. Tuy nhiên hiện nay, yêu cầu sát hạch GPLX hạng FC khá khắt khe, cho nên khó tìm được tài xế đáp ứng nhu cầu.

“Tài xế phải có thâm niên lái xe 3 năm và có 50.000km lái xe an toàn theo quy định tại Thông tư của Bộ GTVT. Yêu cầu này là quá cao, không phải tài xế nào cũng đạt được điều kiện tối thiểu để tham gia sát hạch GPLX hạng FC. Do đó, theo tôi cần nghiên cứu, sửa đổi yêu cầu sát hạch theo sát tình hình thực tế, chứ một tài xế chạy 50.000km là rất nhiều”, ông Hưng nêu ý kiến.

Kiến nghị “nới” quy định

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, cho biết, Hiệp hội đã nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp thành viên về tình trạng thiếu hụt tài xế có bằng lái hạng FC. “Tình trạng thiếu hụt tài xế đã và đang ảnh hưởng lớn các doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Xe vận tải bây giờ phải chạy hết công suất thì mới có lời theo thời giá. Nhưng hiện thiếu 20-30% lái xe theo nhu cầu thì lấy ai vận hành các xe?", ông Quản đặt vấn đề. Một số đơn vị vận tải phải thu nhỏ quy mô hoạt động nên đã ảnh hưởng đến đơn hàng.

Theo đại diện Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, vì những quy định khắt khe liên quan đến sát hạch, nên nhiều người không muốn hoặc không đủ điều kiện học GPLX hạng FC theo quy định. Cũng vì lý do đó, hiện rất ít trung tâm đào tạo GPLX hạng FC. “Hiện nay ở TPHCM có ít trường, trung tâm đào tạo GPLX hạng FC”, ông Quản nói.

Theo ông Quản, vận tải container theo xu hướng mới đang là xương sống của ngành vận tải. Tuy nhiên, những khó khăn về quy định sát hạch hiện nay đang dần dần khiến ngành vận tải càng thêm khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. “Chúng tôi cũng đã có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nới quy định về sát hạch. Cụ thể, giảm thời gian từ 3 năm xuống còn 1 năm hành nghề và tổng số km lái xe an toàn nhằm hỗ trợ các tài xế có điều kiện sát hạch GPLX hạng FC”, ông Quản cho hay.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, xác nhận, tình hình chung hiện nay là có rất ít người học GPLX hạng FC. Vì không có người học nên các trung tâm cũng không mở lớp đào tạo. Tuy nhiên, ông An cho rằng, xe container có kích thước rất lớn nên cần nhiều quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Vì vậy, không thể để một người không có GPLX đi học GPLX hạng FC để lái xe container. Theo ông An, quá trình đào tạo và cấp GPLX hạng FC như hiện nay là rất bình thường.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý sát hạch và Cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TPHCM, nói rằng, nguyên nhân khiến nhiều trung tâm đào tạo lái xe không mở lớp là do không đăng kiểm được xe sát hạch hạng FC. Hiện tại, TPHCM chỉ còn đúng một đơn vị nhận hồ sơ đào tạo lái xe hạng FC. Từ đầu năm đến nay, Sở GTVT TPHCM chỉ mới tổ chức thi sát hạch và cấp bằng lái xe hạng FC cho 77 học viên. Con số này trong năm 2022 là khoảng 1.700 học viên đủ điều kiện được cấp bằng lái xe hạng FC. DUY QUANG