Doanh nghiệp của shark Thuỷ sắp phải giải trình về biến động cổ phiếu

TPO - Liên quan đến vụ sạt lở ở mỏ titan Nam Suối Nhum khiến 4 công nhân tử vong, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động" để điều tra theo quy định của pháp luật.

TPO - Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Công an huyện Nam Trà My vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tin (SN 1981, trú tại thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra hành vi trộm 16 củ sâm, trị giá 170 triệu đồng.