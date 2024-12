Doanh nghiệp BĐS thành lập mới và giải thể tiếp tục giảm

TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 tháng của năm 2024 có 4.241 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời có 1.137 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2024, cả nước có gần 11.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 138,6 nghìn tỷ đồng, giảm 21,3% về số doanh nghiệp, giảm 9,8% về vốn đăng ký so với tháng 10/2024. So với cùng kỳ năm trước, giảm 22,6% về số doanh nghiệp, giảm 27,2% về số vốn đăng ký.

So sánh số doanh nghiệp thành lập mới phân chia theo 7 nhóm lĩnh vực hoạt động thì số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới đứng thứ 6 với 4.241 doanh nghiệp, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với nhóm dẫn đầu là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (59.961 doanh nghiệp).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2024, có 4.243 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 22,2% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể đứng thứ 4 với 1.137 doanh nghiệp, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về vốn đầu tư FDI đổ vào bất động sản, theo dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 11/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 20,2 tỷ USD, chiếm gần 64,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,63 tỷ USD, chiếm hơn 17,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 89,1% so với cùng kỳ…