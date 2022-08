Đoàn trường Đại học Kiên Giang tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới hải đảo trong đoàn viên thanh niên, Đoàn trường Đại học Kiên Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về biên giới hải đảo….

Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, năm nay, Đoàn trường Đại học Kiên Giang đã xây dựng các chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Đại học Kiên Giang trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho thanh, thiếu nhi vùng khó khăn cũng như bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp,...

Vừa qua, Đoàn trường Đại học Kiên Giang, Huyện đoàn Kiên Hải (Kiên Giang) cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn 2 xã An Sơn và Lại Sơn thực hiện nhiều hoạt động, như: xây dựng sân chơi thiếu nhi, trồng cây xanh trên tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”, hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh nghèo trên địa bàn xã đảo,...

Theo anh Trịnh Lê Hoàng Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Kiên Giang, với mục đích bồi đắp tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền đến đoàn viên, thanh niên một cách mạnh mẽ thông qua các hoạt động tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, sát với thực tế. Trong đó, xác định việc xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Đoàn trường Đại học Kiên Giang và Huyện Đoàn Kiên Hải đã tổ chức trao tặng sân chơi thiếu nhi tại xã An Sơn với tổng kinh phí 20 triệu đồng gồm: cầu trượt, xích đu, xà đơn, xà kép và các thiết bị vui chơi khác. Kinh phí xây dựng sân chơi là do đoàn viên, thanh niên các đơn vị đóng góp.

“Thông qua công trình sân chơi ý nghĩa này, tuổi trẻ Trường Đại học Kiên Giang mong chung tay cùng chính quyền địa phương tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, phát triển thể chất, tinh thần, phù hợp với nhu cầu, sở thích của các em thiếu nhi. Đồng thời, góp phần chăm lo cho đời sống tinh thần và giảm tai nạn thương tích cho thiếu nhi trên xã đảo”, anh Tuấn nói.

Cô Lê Thị Huấn – Giáo viên Trường Tiểu học An Sơn chia sẻ: “Đối với thiếu nhi, trẻ mầm non được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Do điều kiện xã đảo còn hạn chế, việc tạo thêm sân chơi mới trước thềm năm học mới cho học sinh rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi cảm ơn các cấp đoàn thể, các bạn trẻ đã góp phần xây dựng cho nhà trường môi trường học tập tốt hơn”.

Bên cạnh đó, hơn 150 cán bộ đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn 2 xã An Sơn và Lại Sơn đã tham gia chương trình chung tay làm sạch biển vì biển đảo quê hương. Thu gom rác thải, tạo cảnh quan môi trường biển sạch đẹp cho đảo Hòn Sơn; trồng cây xanh trên đảo Nam Du.

Ngoài ra, Đoàn trường Đại học Kiên Giang còn tổ chức chương trình giao lưu, ký kết nghĩa thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” với Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Sơn; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách; hỗ trợ 4 học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.